Kisorsolják az európai focikupák nyolcas tornáit

A tervek szerint augusztus 23-án adhatják át a BL-trófeát • Fotó: Facebook/UEFA Champions League

Egyelőre nincs hivatalos döntés erről, hogy hol rendezik meg a nyolcaddöntő többi mérkőzését, elképzelhető, hogy a másik hat találkozót is Németországba költözteti át az UEFA.

A hírek szerint a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjének hátralevő négy mérkőzését az eredeti helyszíneken rendezik meg – ezt az UEFA pénteken hivatalosan is bejelentheti. Korábban felmerült az a lehetőség, hogy a szóban forgó meccseket Portugáliába költöztessék, de az európai szövetség a topklubok nyomására elvetette ezt az ötletet. A visszavágókon a Juventus, a Manchester City, a Bayern München és a Barcelona is hazai pályán játszik.

A kelet-európai idő szerint 13 órától kezdődő BL-, és az egy órával későbbi EL-sorsolást a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1, a Look Plus és az Eurosport 1 is közvetíti. Az Európa Ligában a tervek szerint augusztus 5-én, az elitsorozatban pedig augusztus 7-én folyatódnak a küzdelmek.

Bajnokok Ligája

Negyeddöntőbe jutott: Paris Saint Germain (francia), RB Leipzig (német), Atalanta BC (olasz), Alético Madrid (spanyol).

A nyolcaddöntő hátralevő mérkőzései:

Juventus FC (olasz)–Olympique Lyonnais (francia)

Az első mérkőzésen 1–0-ra nyert a Lyon

Manchester City (angol)–Real Madrid (spanyol)

Az első mérkőzésen 2–1-re nyert a Man. City

Bayern München (német)–Chelsea FC (angol)

Az első mérkőzésen 3–0-ra nyert a Bayern

FC Barcelona (spanyol)–SSC Napoli (olasz)

Az első mérkőzés eredménye: 1–1

A tervezett menetrend. Augusztus 7–8.: nyolcaddöntős párharcok; augusztus 12–15.: negyeddöntő; augusztus 18–19.: elődöntő; Augusztus 23.: döntő.

Európa Liga – nyolcaddöntő

Getafe CF (spanyol)–Internazionale Milano (olasz) – egy meccsen dől el a továbbjutás

Sahtar Doneck (ukrán)–VfL Wolfsburg (német)

Az első mérkőzésen 2–1-re nyert a Sahtar

Bayer Leverkusen (német)–Rangers FC (skót)

Az első mérkőzésen 3–1-re nyert a Leverkusen

Wolverhampton Wanderers (angol)–Olympiakosz FC (görög)

Az első mérkőzés eredménye: 1–1

Manchester United (angol)–LASK Linz (osztrák)

Az első mérkőzésen 5–0-ra nyert a Man. United

FC Basel (svájci)–Eintracht Frankfurt (német)

Az első mérkőzésen 3–0-ra nyert a Basel

AS Roma (olasz)–Sevilla FC (spanyol) – egy meccsen dől el a továbbjutás

FC Köbenhavn (dán)–Istanbul Basaksehir (török)

Az első mérkőzésen 1–0 nyert a Basaksehir

A tervezett menetrend. Augusztus 5–6.: nyolcaddöntős párharcok; augusztus 10–11.: negyeddöntő; augusztus 16–17.: elődöntő; augusztus 21.: döntő.