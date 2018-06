Király Gábor: csak egyszerűen jó kapus akartam lenni

A kapuslegenda. Király Gábor először jár Székelyföldön. Tetszik neki a környezet és az emberek is • Fotó: Barabás Ákos

– Negyven évesen már nem biztos, hogy olyan nagy jövő áll előttem. Na meg a sok utazás, a sok elfoglaltság tizennyolc éven keresztül felőröli az embert. Nincs nyaralás ,pihenés, csak mindig munka meg munka. Nagy élvezettel csináltam és csinálom most is a Haladásban, de néha már nagyon sok volt. Az, hogy száznyolcszor léptem pályára a magyar válogatottban, az egy szám. Sokkal fontosabb, hogy ezek az alkalmak mit tartalmaztak: milyen mérkőzések, milyen tapasztalatok, milyen szenvedély.

– Régi vágyam Székelyföldre, Erdélybe eljönni. Sajnos, eddig még sosem adódott rá lehetőségem. Az ok nagyon egyszerű, a bajnokság ideje alatt nincs ahogy elszakadj, annak a végén pedig következett a válogatott programja, aztán már kezdtük is az alapozást a klubbal. Szóval nagyjából semmi időm nem volt ilyen kirándulásra.

– Most másabb, fejlődött a korral a magyar futball is. Tizenkét csapat alkotja, az utolsó forduló előtt öt klub búcsúzhatott volna az élvonaltól. Izgalom tehát van bőven, nem egy lefutott megmérettetés. Jó a szurkolóknak, a médiának egyaránt. Ez pozitívum, persze maradtak dolgok a régi múltból. Ezeket célirányosan kell módosítani, nem elég az, hogy változtatunk a rendszeren, a minőségen, hanem az előrelépésre kell törekednünk. Ebben mindenkinek, a Magyarországon a fociban dolgozó embernek megvan a feladata.

– A pályád keretbe foglalható. Szombathelyen indítottad, ott is fejezed be. Tizennyolc évet voltál távol, de milyen NB1-et kaptál vissza?

– Most átkerültél a másik oldalra: azért dolgozol, hogy jó kapusokat neveljél ki. Edző is lettél, nagyon úgy fest, ebből a fociőrületből nem tudsz kiszállni.

– A labdarúgás egy életfilozófia. Aki ebben élt, az tudja, hogy ez embereket változtat meg. A foci egy világhatalom. Ugyanúgy rúgják a labdát Angliában, mint Amerikában, vagy mint Honoluluban, bárhol. A tudásomat, amit a pályafutásom alatt átéltem, azt próbálom a fiataloknak átadni. Nem csupán szakmailag, hanem pedagógiailag is. Fontos, hogy miként adod át. Nem erőltetek semmit rá a gyerekekre, hanem az a fontos, hogy az ő képességei alapján megmutatod az utat, hogy mi lehet belőle.

Egy székelyföldi kis kapusnak nem azt fogom mondani, hogy Buffont nevelek belőled, hanem a legjobbat kihozom belőled. A többi már őrajta múlik, hogy meddig ér el. Mi a kapusiskolában így foglalkozunk a fiatalokkal.

Haton vagyunk a sulinál, összesen 1700 profi mérkőzés van a hátunk mögött, tehát rengeteg gyakorlati tapasztalat. Nem könyvből olvastuk a kapusszakmát, átéltük az egészet. Dobáltak a szurkolók az égig is, mi tudjuk, hogy ebből mit lehet kihozni.

– Ha már a dobálásról volt szó. Volt olyan meccs, amikor félelem volt benned?

– Soha nem féltem, főképp nem a pályán. Romániában és Törökországban valóban megdobáltak kővel. Változott a szurkolói kultúra, még akkor is, ha mindezek most is azért vannak, hogy az ellenfél játékosait elbizonytalanítsák. Próbálnak megzavarni. Akkor vagy erős játékos, ha ezeket te félre tudod tenni, és teljes mértékben függetleníted magad.

– A pikáns román-magyar meccseket miként élted meg?

– Jók voltak, remek hangulatú csaták. Kivéve a zárt kapus találkozót, az nem volt jó. 1998-ban még kommandósok gyűrűjében mentünk az összecsapásra. Volt tűz, emóció, nemzeti tudat ezekben a párharcokban. Kellenek az ilyen mérkőzések, mert kihozzák az emberekből az igazi érzéseket, hogy a foci az nagyon nagy hatalommal bír.

– Biztos vagyok benne, hogy az elmúlt időszakban kevés olyan interjút adtál, amelyikben nem esett szó arról a bizonyos szürke mackónadrágról. Ezt így mosolyogva fogadod, vagy teher számodra?

– Nagyon sokszor elmondtam már, persze, próbáltam nem ugyanazokat a szavakat használni. Ez ugyanolyan számomra, mint a focicipő, vagy a kesztyű, azaz munkaeszköz. Nekem az furcsa, hogy valaki az utcán joggingnadrágot hord, mert abban én védeni szoktam. Ez hozzátartozik a felszerelésemhez.

– Van olyan kérdés, amelyet feltennél Király Gábornak?

– No, ez jó. Az, hogy voltam-e katona. Ez onnan jön, hogy az Eb-n egy sor újságíró azzal fárasztott, hogy így a szürke nadrág, úgy a mackónadrág. Amikor már a sokadik interjú is ugyanúgy kezdődött és végződött, akkor mondtam, nem igaz, hogy nem tudnak egy normális kérdést feltenni, amit még nem tud senki rólam. Mondták, itt az alkalom, hogy megfogalmazzam. Akkor tettem fel: Tudják-e, hogy voltam-e katona? Aztán meg válaszoltam is rá: igen, voltam egy évig. Persze, tudom, hogy a fociszeretők többségét azt érdekli, hogy Király Gábor miért szürke nadrágban véd. Viszont, Király Gábor nem csak ebből áll, hanem ő sok mást is a nagyközönség elé tud tárni.

Pályafutása



Király Gábor 1976. április 1-jén született Szombathelyen. Labdarúgói pályafutását is ott kezdte el. Már 16 évesen bekerült a felnőtt csapatba, 1993-tól 1997-ig a Haladásnál védett, majd átigazolt a Bundesligában szereplő Hertha Berlinhez. Hét évet húzott le a német fővárosi együttesnél (198 meccsen lépett pályára), 2004-ben pedig Angliába költözött. A Premier League-ben szereplő Crystal Palace foglalkoztatta. 2006-ban kölcsönadták a West Ham Unitednak, majd az Aston Villának. 2007-ben az angol másodosztályos Burnley-hez szerződött, de nem jött össze a feljutás. Végül 2009-ben visszament Németországba, fél évig a Bayer Leverkusennél volt második számú kapus. Még abban az évben átigazolt a Bundesliga 2-ben szereplő 1860 Münchenhez, ahol öt évet töltött (168 meccs). 2014-ben újból Angliában kötött ki, a Fulhamhez szerződött, de ott kevés lehetőséget kapott. Végül egy év után hazatért szülővárosába, ahol azóta is első számú kapusként tevékenykedik.