Kikapott Brassóban a Progym

Vereséget szenvedett Brassóban a Progym, és kedd esti sikerével a Corona matematikailag is eldöntötte, hogy ő fog a román jégkorongbajnokság alapszakaszának második helyén végezni.

A harmadik helyről várja az elődöntőt a gyergyói csapat. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Akárcsak legutóbb, ismét izgalmas meccset játszott egymással a brassói és a gyergyói együttes. Hazai találattal kezdődött el a gólgyártás, a kanadai Logan Macmillan már a 3. percben megszerezte a vezetést a Coronának. Alig több mint öt perccel később Dimitrij Nimenko egyenlített, majd a második harmad elején Nikita Bucsenko góljával át is vette a vezetést a Progym.

Jött a válasz a túloldalról, nem is egy, hisz Daniel Trancă és Mihály Árpád is eredményes volt, ezzel már a brassói együttes vezetett (3–2). Még szünet előtt egyenlített Pavlo Boriszenko, de erre is volt válaszuk a hazaiaknak: Mihály megszerezte második gólját.

Az utolsó harmadban a brassóiak biztonsági hokit játszottak, de a végén egy gólt még Nagy István szerzett, ezzel 5–3-ra nyertek.

Az eredmény különösebben nem számított, hiszen egy Progym-siker esetén is kevés esély maradt volna arra, hogy a brassói gárda a hátramaradt öt meccséből ne szerezzen legalább hat pontot. Épp ennyi kellett volna a Coronának, hogy utolérje a gyergyóiakat, de az egymás elleni eredmények a Cenk alatti gárdának kedveznek, így övék lett volna a második hely.

Így viszont már kedden utolérte a gyergyóiakat a brassói csapat, és eldőlt, hogy az alapszakaszban a Farkasok lesznek a másodikok, a Progym pedig a harmadik.

Az elődöntőben is egymás ellen játszanak, és az egyik fél három győzelméig tartó párharcban a Corona rendelkezik a pályaelőnnyel.

Jégkorong, roman bajnokság, alapszakasz, kedd esti meccs, Brassó:

Brassói Corona–Gyergyószentmiklósi Progym 5–3 (1–1, 3–2, 1–0),

gólszerzők: Logan Macmillan (3.), Daniel Trancă (28.) Mihály Árpád (35., 38.), Nagy István (59.), illetve Dimitrij Nimenko (9.), Nikita Bucsenko (21.), Pavlo Boriszenko (37.).

Kiállítások: 4, illetve 10 perc.

Kapura lövések: 18–14.

A román jégkorongbajnokság állása:

1. Csíkszeredai Sportklub 80 pont (30 mérkőzés)

2. Brassói Corona 55 (25)

3. Gyergyószentmiklósi Progym 55 (30)

4. Bukaresti Steaua 33 (29)

5. Galaci Dunărea 32 (28)

6. Bukaresti Sportul Studențesc 0 (28)

Az alapszakasz hátralévő találkozóinak programja:

Február 15. (csütörtök): Dunărea–Brassó (18.30).

Február 16. (péntek): Dunărea–Brassó (18.30).

Február 17. (szombat): Brassó–Sportul (18.30).

Február 18. (vasárnap): Brassó–Sportul (11.30).

Február 19. (hétfő): Brassó–Steaua (18.30).