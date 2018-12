Kikapott a Fradi, a Sportklub maradt az élen

Vezetett a Fradi, de fordított a DEAC • Fotó: Facebook/FTC Jégkorong

Az erdélyi csapatok nélkül fejezik be az évet az Erste Ligában. A Brassói Corona, a Csíkszeredai Sportklub és a Gyergyói HK is a romániai bajnokságban és kupasorozatban játszik a következő napokban. A többi csapat viszont folytatja a küzdelmeket, többek közt karácsony második napján is játszanak.

Négy mérkőzést rendeztek szerdán este, köztük egy Debreceni EAC–Ferencváros rangadót. Két harmad után még a vendégek vezettek, de a hazaiak az utolsó felvonásban fordítottak, és 5–3-ra nyerte.

Győzelme esetén a Fradi átvehette volna a vezetést a ranglista élén, ugyanis csak két pont a lemaradása a Sportklubbal szemben.

Pénteken újabb lehetősége lesz erre, városi riválisával, az Újpesti TE-vel csap össze. Egyébként az FTC két meccsel kevesebbet játszott, mint a csíki együttes.

A székelyföldi csapatok legközelebb január 4-én lépnek jégre az Erste Ligában. Mindkét csapat hazai pályán játszik: a Sportklub az Újpesti TE-t, a Gyergyói HK pedig a Dunaújvárosi Acélbikák csapatát fogadja.

Jégkorong, Erste Liga, alapszakasz, szerdai meccsek:

Vienna Capitals II.–Hokiklub Budapest 5–1 (1–1, 1–0, 3–0)

Dunaújvárosi Acélbikák–Újpesti TE 2–3 (1–2, 1–1, 0–0)

Debreceni EAC–FTC-Telekom 5–3 (1–1, 0–1, 4–1)

Fehérvári Titánok–Schiller-Vasas 2–0 (1–0, 0–0, 1–0)

Erste Liga, az alapszakasz állása:

1. Sportklub 70 pont (31 meccs)

2. Ferencváros 69 (29)

3. Brassói Corona 65 (31)

4. Debreceni EAC 57 (29)

5. Újpesti TE 55 (28)

6. Gyergyói HK 44 (31)

7. Dunaújváros 38 (28)

8. Fehérvári Titánok 34 (27)

9. Vienna Capitals II. 23 (29)

10. Hokiklub Budapest 14 (28)

11. Schiller-Vasas 8 (27)

Az idei mérkőzések



Pénteken (december 21.): Dunaújvárosi Acélbikák–Vienna Capitals II. (19 óra), FTC-Telekom–Újpesti TE (19), Hokiklub Budapest–Fehérvári Titánok (19.40), Schiller-Vasas–Debreceni EAC (19.40).

Szombat (december 22.): Újpesti TE–Schiller-Vasas (19.30).

Vasárnap (december 23.): Fehérvári Titánok–FTC-Telekom (18.30), Vienna Capitals II.–DEAC (18.50), Hokiklub Budapest–Dunaújvárosi Acélbikák (19.40)

Szerda (december 26.): Fehérvári Titánok–Dunaújvárosi Acélbikák (16), Schiller-Vasas–Hokiklub Budapest (18.40), DEAC–Újpest (19), FTC-Telekom–Vienna Capitals II. (19)

Péntek (december 28.): Vienna Capitals II.–Schiller-Vasas (18.50), Újpest–Fehérvári Titánok (19), Dunaújváros–FTC-Telekom (19), Hokiklub Budapest–DEAC (19.40).

Vasárnap (december 30.): Újpest–Vienna Capitals II. (16), Schiller-Vasas–Dunaújváros (18.40), FTC-Telekom–Hokiklub Budapest (19), DEAC–Fehérvári Titánok (20).