Kiemelt ellen győzött Fucsovics a US Openen

• Fotó: usopen.org

A világranglistán 66. magyar és 20. helyezett ellenfele egy héttel ezelőtt, a Cincinnatiből New Yorkba áthelyezett ATP-torna második fordulójában is összecsapott egymással, akkor három szettben ugyancsak a nyíregyházi játékos nyert.

Ezúttal Fucsovicsnak kétszer is szetthátrányból kellett visszajönnie, majd a továbbjutást eldöntő ötödik játszmában rendkívül magabiztosan teniszezett, és behúzta a győzelmet. A következő körben, szombaton a világranglistán 82. helyen álló amerikai Frances Tiafoe lesz az ellenfele, aki szintén ötjátszmás mérkőzésen jutott tovább.

US Open, 2. forduló, férfi egyéni:

Fucsovics Márton–Grigor Dimitrov 6:7, 7:6, 3:6, 6:4, 6:1

HIRDETÉS

Sorana Cîrstea is bejutott a harmadik fordulóba

Sorana Cîrstea ugyancsak egy kiemeltet, a világranglistán 13. helyezett magyar származású, brit színekben versenyző Konta Johannát múlta felül három szettben. A 77. helyen rangsorolt román játékos elveszítette az első játszmát, de utána nagy küzdelemben kiegyenlített, majd a harmadik, szintén szoros szettet is megnyerte. Cîrstea pályafutása során harmadik alkalommal jutott be a harmadik fordulóba a US Openen, szombaton a cseh Karolina Muchovával találkozik.

US Open, 2. forduló, női egyéni:

Sorana Cîrstea–Konta Johanna 2:6, 7:6, 6:4