Kiegészül a Fülöp-testvérpáros a Sepsi OSK-nál

Miután a háromszéki klub bejelentette Kovács Lóránt leigazolását, Hadnagy Attila, a Sepsi OSK klubigazgatója arról is beszámolt, hogy a piros-fehéreknél újabb változásokra van kilátás.

A Puskás Akadémiától érkezik vissza az 1. Ligába. Archív • Fotó: Facebook/FC Botosani

Kovács Lóránt személyében tapasztalt középpályás érkezik Sepsiszentgyörgyre, aki Kolozsváron nevelkedett, de a magyar NB1-ben folytatta pályafutását, előbb a Szombathelyi Haladás, majd az Újpest FC labdarúgója volt.

Habár a magyar élvonalban nem alkotott maradandót, Hadnagy Attila szerint a csapat vezetőedzőjének kérésére igazolták le, Grozavu ugyanis ambíciós játékosnak tartja, és teljes mértékben megbízik a védekező és támadó középpályásként egyaránt bevethető futballistában.

A háromszékiek klubigazgatója azt is elárulta, hogy sikerült megegyezni a Puskás Akadémiával egy kölcsönszerződésben, amelynek értelmében Fülöp Loránd is a Sepsi OSK-nál folytatja tavasztól, ahol testvérbátyja, István is futballozik.

A kisebbik Fülöp-testvér számára nem idegen a piros-fehér mez, hiszen néhány évvel ezelőtt már megfordult az akkor még a harmadosztályban szereplő szentgyörgyi együttesnél. A 22 éves csatár ezt követően az FC Botoșani csapatában szerepelt, innen pedig a Puskás Akadémiához igazolt, de bemutatkozott már a román utánpótlás-válogatottban is.