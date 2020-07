Kettő az egyben: következik a Hargita Gyöngye TESS Rali

Idén közvetítés is lesz a raliról • Fotó: Pinti Attila

A szurkolók vonzása most egy kissé másképp tevődik fel, mindenkinek be kell tartania azokat a szabályokat, amelyeket a hatóságok írnak elő – ezt többször kiemelte a főszervező a beszélgetés során. Ezért is kellett kihagyniuk a városi szuperspeciálisokat, hiszen nem szabad többezres tömeget egy helyre összegyűjteni.

Szervezésileg minden ütemszerűen haladt. Nagy újdonság lesz, hogy a gyorsasági szakaszokat egy professzionális csapat segítségével élőben közvetítjük a közösségi oldalakon, a szövetség honlapján, még az is meglehet, hogy egy országos tévécsatornán is. Ez óriási előrelépés, ilyen még nem volt Romániában.

A jelenlegi állapotban kiemelném a hatóságok segítségét, pozitív hozzáállást kaptam mindenkitől. Ami a támogatókat illeti, persze hogy nehéz helyzetbe kerültünk, de ezeket áthidaltuk, a megmaradt szponzorokra ezúttal is építeni tudtunk, köszönet érte” – emelte ki Ferencz Csaba.

Még nem zárult a versenyzők nevezése, a jelenlegi létszámából érzékelhető, hogy továbbra is nagy az érdeklődés. A főszervező elárulta, noha ez nem nemzetközi kiírás, de a rajtnál lesz bolgár versenyző is. Magyarországról hat csapat is jelentkezett, azonban a hétvégén bevezetett szigorítások miatt sajnos nem tudnak részt venni a Hargita Ralin.

Ahogy fogalmazott, mindenki ki van éhezve egy jó versenyre, mind a pilóták, mind pedig a nézők. Reméli, hogy mindenkit ki tudnak szolgálni egy remek ralival.

Cikkünk eredetileg a Székelyhon napilap hetente megjelenő sportkiadványában, az Erdélyi Sport legfrissebb számában jelent meg július 14-én.

