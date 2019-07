Kétszáz kerékpáros tekerte a Pricskén

Az élet a legjobb forgatókönyvet írta a vasárnap lezajlott Güdüc MTB hegyikerékpár versenyre. A résztvevőket éppen annyira tette próbára a viadal, amennyit elbírtak, és mintha a versenyzők felkészültségéhez igazították volna még az időjárást is.

Remek versenyen vannak túl

A jövő hegyikerékpárosai, vagyis a mai gyerekek egy számukra is könnyen teljesíthető, kis nehézségű, hat kilométeres távot teljesítettek, a tapasztaltabb felnőttek 3 kilométert tekertek a Gyergyószék fölé magasodó Pricske oldalában, a profik pedig 50 komolyan megterhelő kilométer megtétele után értek célba Güdücre.

Az időjárás is alkalmazkodott ehhez. A gyerekek, családok szép időben bicikliztek, a 30 kilométeres távon egy szakaszon esőt és ezzel együtt csúszósabb útviszonyokat kaptak a résztvevők, míg az 50 kilométeres kihívást teljesítőkre a Pricske tetején még jégeső is zuhogott.

Elmondható, hogy mindenki éppen olyan időjárást és terepet kellett elviseljen, amelyet elbírt, és amely nem tette rossz élménnyé a versenyzést.

Amint a szervező Vakaria Edit elmondta, nemcsak egy komoly hegyikerékpár volt a Hargita megye tanácsa és a Nemzetstratégiai Kutatóintézet által is felkarolt idei Güdüc MTB, hanem jó hangulatú szabadidős program is számos családnak. Nemcsak a környéken élő sportolást kedvelők hozták el a gyermekeiket, hanem a távolabbról érkező versenyzők is családostól jöttek, sátrakkal, lakókocsikkal, és nem csak a verseny ideje alatt, hanem több napon át ismerkedtek a vidék szépségeivel.