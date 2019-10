Kétgólos előnyt adott le az FK Csíkszereda

• Fotó: Gábos Albin

Kötelező volt a három pont otthon tartása a csíkszeredai csapat számára az utolsó előtti helyen álló Pandurii ellen, ha el akart mozdulni a táblázat 17. helyéről, a kiesést jelentő zónából. Ennek megfelelően az első percekben a piros-feketék igyekeztek nyomás alá helyezni Dinu kapuját, és két szögletet is kiharcoltak, gólhelyzet azonban nem alakult ki. Az 5. percben Magyari távoli lövése messze elkerülte a vendégek kapuját, ezután a Pandurii is próbálta kiegyenlíteni a játékot, és ők is két szögletig jutottak.

Ebben az időszakban kapkodva, pontatlanul támadott az FK, a vendég együttes pedig ellentámadásokkal próbálkozott.