Két tizenegyest hagytak ki, a Dinamo kihasználta

Magára talált a Dinamo? • Fotó: Pinti Attila

Vasárnap délután a Jászvásári Poli–Sepsi OSK után az Academica Clinceni–Bukaresti Dinamo párharcot rendezték a labdarúgó 1. Liga rájátszásának alsóházának nyolcadik fordulójában. A Dinamo eddig egyetlen pontot sem szerzett a play-off során, míg ellenlábasa zsinórban négyszer nyert 1–0-ra.

A közepes színvonalú találkozón a vendégek kezdték meg a gólgyártást, a Kovács István játékvezető által megítélt büntetőt értékesítették. A hazaiak a pihenő előtt egyenlíthettek volna, a tizenegyest a kapus hárította.

A második játékrészben is megvolt az Academica esélye, ekkor is büntetőt végezhettek el – ezt is fogta a kapus, Straton. Ez volt az összecsapás kulcsmomentuma.

A Dinamo két egymás utáni góllal lezárta a meccset, ezzel a győzelemmel sem mozdult el a kiesést jelentő utolsó előtti helyről.

Labdarúgó 1. Liga, rájátszás, alsóház, 8. forduló:

Academica Clinceni–Bukaresti Dinamo 1–3 (1–1),

gólszerzők: Buziuc (72.), illetve Sorescu (19.), Bani (65.), Fabbrini (71.).

