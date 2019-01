Két napon át rúgták a labdát Csíkszentkirályon

Szoros eredmény született a bronzmeccsen • Fotó: Gábos Albin

A szabályzat szerint minden csapatban csak egy leigazolt első- vagy másodligás futsaljátékos léphetett pályára. A román élvonalban jeleskedő Csíkszeredai Imperial Wet teremlabdarúgó-együttesből is csak egyetlen aktív futsalos volt a győztes gárdában.

A húsz induló együttes előbb négy ötcsapatos csoportban harcolt a nyolcaddöntőbe jutásért a csíkszentkirályi sportcsarnokban.

Íme, a csoportok végeredményei

A csoport: 1. Dream Team, 2. Fiság, 3. Red Magic, 4. Nagyfiúk, 5. Berci zsoldosai.

B csoport: 1. Velence, 2. Imperial Wet, 3. Amicii, 4. Dánfalva, 5. Galaktikusok.

C csoport: 1. Szefite, 2. Golden, 3. IKÚ, 4. Friends, 5. Ászok.

D csoport: 1. Aquaris, 2. St. Kings'11, 3. Liliecii, 4. No Name, 5. Lázárfalva.

A csoportmeccseket a kieséses szakasz követte, az elődöntőben az Imperial a Fiságot, a balánbányai és tusnádfürdői fiatalokból álló Liliecii pedig a Barótról érkező Dream Team együttesét győzte le.