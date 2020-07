Két idegenlégiós maradt az Imperiálnál

Sávio Valadares az Imperial mezében. Ősztől magasabb szintű bajnokságban bizonyíthat • Fotó: Erdély Bálint Előd

Bíró Zsolt, az Imperial Wet menedzsere szerint az FRF várja a sportminisztérium, a kormány és az egészségügy szakhatóságok döntéseit, az enyhítéseket, hogy a teremsportokban is lehessen edzéseket, mérkőzéseket rendezni.

Megtudtuk, hogy a Csíkszeredai Imperial Wet együttesénél

a román állampolgársággal is rendelkező brazil Sávio Valadares Pereira de Mendonça Európa egyik legerősebb csapatához, a kazahsztáni Kairat Almaty együtteséhez igazolt.

Saviónak lejárt a szerződése a csíkiakkal, szabadon igazolható volt, de az is közrejátszott, hogy Sávio az utolsó, még megrendezett bajnokin piros lapot kapott, két fordulóra eltiltották, egy nem léphetett volna pályára a döntőn.

Szintén távozott a csíkszeredai futsalcsapatól a két szerbiai játékos, Marko Pršić és Stefan Rakić, valamint a brazil Andre Luiz Nogueira „Deco”. Mindhármukkal közös megegyezéssel bontottak szerződést.

Maradt a spanyol Victor Lopez Gonzales kapus és a brazil André Luis Sasse mezőnyjátékos.

Az Imperial Wetnél még nem tudták elkezdeni a sportág szokásos edzéseit, a játékosok többnyire a szabadban készülnek – az egészségügyi előírásokat betartva, a Kós Károly utcai sportcsarnokban pedig kiscsoportos foglalkozásokat tartanak – a játékosok között előírt távolság betartásával.

Cosmin Gherman, az Imperial Wet vezetőedzője: „Mivel semmit nem lehet tudni sem a bajnoki döntőről, sem pedig a következő bajnokságról,

a csapat tulajdonosával közösen egy új projektet készítettünk, amelyben a csapat 95 százalékát hazai játékosok fogják alkotni.

Amilyen bajnokság körvonalazódik, szerintem az idegenlégiósok nélkül is kötelező helyt állni. Várakozó állásponton vagyunk, úgy érzem, hogy azok, akik a futsal érdekeit képviselik a szakszövetségnél, illetve a sportminisztériumnál, nincsenek a helyzet magaslatán. Valamilyen döntést illene hozni, hogy a csapatok tudják megtervezni a következő szezont”.

Romániában a címvédő Csíkszeredai Imperial Wet és az Galaci United párharc győztese jogot szerez arra, hogy képviselje Romániát a futsal Bajnokok Ligája selejtezőjében.

Magyarországot idén is a Mezei-Vill FC Berettyóújfalu képviselheti a teremlabdarúgó BL selejtezőjében. Magyarországon sem fejeződött be a futsalidény, de nem is folytatódik. A Magyar Labdarúgó-szövetség helyezéseket nem állapított meg, de mivel a Berettyóújfalu volt a bajnok tavaly, és az idén is magabiztosan vezette a tabellát, így újra indulhat a nemzetközi kupasorozatban.