Összefogott a székely focitársadalom: ezen a meccsen nem a végeredmény számít

Példás összefogás a Sepsi OSK és az FK karitatív mérkőzésére • Fotó: Pinti Attila

Jótékonysági eseményt hirdetett meg két héttel ezelőtt három erdélyi szurkolói csoport: csütörtökön képzeletbeli futballmérkőzést rendeznek a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda között, a sportbarátok a koronavírus-járvány idején rendhagyó módon támogathatják a csíkszeredai és a sepsiszentgyörgyi megyei kórházakat.

„A csíkszeredai Lokálpatrióták, a sepsiszentgyörgyi Székely Légió foci- és kosárlabda-szurkolói, valamint a Transylvanian Fanatics közösen veszi fel a harcot a láthatatlan ellenséggel, együtt mutatva fel erejüket. Rendkívüli helyzetek, rendkívüli megoldásokat kérnek, így megszervezzük az első székelyföldi képzeletbeli karitatív mérkőzést, április 9-én a Sepsi OSK és az FK Csíkszereda között” – közölték a szervezők.

HIRDETÉS

A virtuális mérkőzés helyszíne az épülő sepsiszentgyörgyi stadion lesz. A jegyek egységesen 15 lejbe kerülnek és ezekből bármennyit lehet vásárolni a következő bankszámla-számon: RO82 RNCB 0124 1153 3497 0001, ASOCIATIA SEPSI BC FANS, SWIFT-kód: RNCBROBU. A szervezők arra kérik az adományozókat, a megjegyzés rovatban a „jegyár/bilete” kulcsszavakat tüntessék fel. Igénylés esetén a szervezők virtuális belépőket is kiállítanak.

Tamás László „Egér”, a csíkszeredai Lokálpatrióták vezetője elmondta, hogy 48 órával az esemény előtt közel 10 ezer lej gyűlt össze, az összegeket a csütörtök esti „számlazárás” után pénteken vagy szombaton átadják a két kórház vezetőségének.

Készülnek az edzők, a klubvezetők

A két klub vezetőitől és edzőitől azt kérdeztük, hogy részt vesznek-e az eseményen, és milyennek tartják a kezdeményezést.

Diószegi László, a Sepsi OSK tulajdonosa: „Ez az a mérkőzés, amelyen 1–1 lesz szünetben és 0–0 a végeredmény.

Ez az a mérkőzés, ahol a foci és a végeredmény nem számít, hanem az, hogy segíteni tudunk a beteg embereken, segíteni azokon, akik a vírussal küzdenek. A cél az, hogy nemzetünk egészséges legyen.

Örömmel vettem tudomásul a kezdeményezést, és az elsők között vásároltam belépőket mind a három székelyföldi légió nevében”.

Szondy Zoltán, az FK Csíkszereda elnöke: „Ebben a nehéz helyzetben próbáljuk segíteni a két egészségügyi intézményt, hiszen számukra a neheze még hátra van, ezért nagy szükségük van a mi segítségünkre, bátorításunkra.

Reméljük, hogy miután lecsendesedik a járvány, elkezdhetjük az edzéseket, és a két klub nem csak virtuálisan, hanem a pályán is játszani tud majd egymás ellen.

Tudomásom szerint klubunktól is sokan bekapcsolódtak az akcióba, de ez mindenkinek a lelkiismeretére van bízva”.

Ilyés Róbert, a Sepsi OSK másodedzője: „Örvendetes, hogy a régió összetart, összefog egy nemes cél érdekében. Ez pozitív dolog.

Örülök, hogy segíthetünk a bajba jutottakon, az egészségügyi dolgozókon.

Családostul részt veszünk a mérkőzésen, vásároltunk belépőket, mind négyen ott leszünk a virtuális mérkőzésen.”

Valentin Suciu, az FK Csíkszereda vezetőedzője: „Kiváló ötletnek tartom a kezdeményezést, mert most nem a foci van az előtérben, hanem az egészségügy, fontos, hogy túl legyünk a járványon.

Fontos, hogy ezzel a kicsivel is segíteni tudunk embertársainkon. Bár be kell tartani a távolságot, nagyon örülök, hogy távolról is össze tudunk fogni.

Ott leszünk a mérkőzésen az egész családdal, vásároltam 50 jegyet. Az új stadion avatóján a Ferencvárossal vagy a Dunaszerdahellyel fog játszani a Sepsi OSK, de remélem hamarosan összejön egy reális Sepsi–FK mérkőzés is.”

Virtuális mérkőzés Németországban is



Kreatív önfenntartási megoldással állt elő a német negyedosztályú 1. FC Lokomotive Leipzig futballcsapata. A lipcsei klub május nyolcadikára meghirdetett egy mérkőzést, egy „láthatatlan” ellenfél ellen, és belépőket kezdett el árulni a találkozóra. Az e-jegyek egységesen egy euróba kerülnek – a klub célja az, hogy összegyűjtsön 120 ezer eurót, amit az egyesület fenntartására fordítana. Van háromszáz utánpótlás-játékosuk, fizetniük kell a dolgozókat, és a létesítmény fenntartása is sok pénzbe kerül.