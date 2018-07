Már dübörögnek az autók Udvarhelyen

Izgalmas versenynek ígérkezik a huszonhatodik kiírásához érkezett Hargita Gyöngye Rali. Pénteken és szombaton 82 páros versenyez a minél jobb pozíciókért. Öt országos ralibajnok is indul a mezőnyben, így hatalmas csata várható az első helyért.

Sajtótájékoztatón ismertették a részleteket a szervezők és résztvevők • Fotó: Veres Nándor

Tavalyhoz képest egy komoly változás is van, ez a Dietrich Árpád-szuperspeciális szakaszt érinti, pénteken este hét órától új helyen fognak száguldani a versenyautók Székelyudvarhelyen.

Harmadik éve már, hogy aszfaltversennyé vált a megmérettetés. A szervezők az idei kiírásba tizenkét gyorsasági szakaszt terveztek be, összesen 122 kilométernyit fognak száguldani a pilóták a két nap alatt.

A Hargita Gyöngye Rali évről évre fejlődik, ezt jelzi a benevezők száma is, hiszen ez tavalyhoz képest húsz százalékkal nőtt: a 82 páros rekordnak számít.

A végelszámolásba könnyen beleszólhat még Constantin „Titi” Aur is: a nyolcszoros bajnok idén visszatért a ralipályákra. Alexandru Pițigoi a mezőny legerősebb autójával, egy Porsche 911 GT3-mal áll rajthoz, illetve a közönség kedvence, Thomas Abraham egy kombi Mitsubishi Lancer Evóval versenyez majd.

Hatvan ralis áll majd rajthoz az országos bajnokságban, a történelmi autók mezőnye öt fős, míg a másodosztálynak megfelelő Rali 2-ben tizenheten indulnak. Csapatversenyben hat együttes harcol a dobogóért. Magyarországról hat csapat nevezett be, ám valószínűleg az összetett élmezőnyben főként a romániai versenyzők fognak harcolni egymással.

Puskás István, a Hargita Rali főtámogatója, a Hargita Gyöngye marketingigazgatója kiemelte, gyümölcsöző kapcsolatot ápolnak a rali szervezőivel. „Már az öt évvel ezelőtti újraindítás óta partnerek vagyunk, és szeretnénk tovább folytatni ezt, mivel ez az esemény helyileg és országos szinten is kiemelt fontosságú. Remélem, hogy a vizünk hozzájárul majd a pilóták hidratációjához és kimagasló teljesítményéhez egyaránt” – mondta.

Székelyudvarhely polgármestere, Gálfi Árpád örömét fejezte ki, hogy a város ismét házigazdája lehet a versenynek. „Hargita megyében nagyon sokan szeretik a motorsportokat, és biztos vagyok benne, hogy a következő napokban ezt a pályák szélén be is bizonyítjuk. Balesetmentes ralit kívánok mindenkinek.

A rali turisztikai szempontból is nagyon fontos, hiszen ilyenkor az egész ország figyelme a megyére irányul

„A Hargita Gyöngye Rali nagyon fontos esemény Hargita megyében, és Hargita Megye Tanácsa – akárcsak az előző években –, idén is anyagilag támogatta a szervezést.

Lassan az utolsó finomhangolásokat is el kell végezni a járműveken. Nemsokára harcba küldik az autókat • Fotó: Veres Nándor

Ferencz Csaba főszervező örömét fejezte ki amiatt, hogy magas médiafigyelmet kap a rali, hiszen péntek délig több mint negyven újságíró és fotós akkreditált a versenyre.

„Vannak magyarországi meghívottjaink is, sajnos idén nem tudtunk húzós neveket elhozni Udvarhelyre, de ígérem, jövőre ez megváltozik.

Gondolkodunk azon is, hogy valamikor a Hargita Rali a magyar bajnokság része is legyen. Ahhoz, hogy nemzetközi versennyé váljunk, nagyobb költségvetésre van szükségünk.

Jó hírünk messze eljutott, ám engem is meglepett, hogy milyen sokan beiratkoztak. Remélem, jövőre tovább fog nőni az érdeklődők száma” – fejtette ki a főszervező.

Alexandru Pițigoi elmondta, mindig is szeretett Székelyudvarhelyre járni. „Nekem mindig is tetszett a Hargita Rali. Legelőször húsz évvel ezelőtt vettem részt, és azóta is mindig nagy kedvvel jövök ide. Három éve, hogy aszfaltra váltottak, és zsinórban a harmadik éve, hogy visszatérek. Örvendek ennek a váltásnak, mivel az autóm, amivel versenyzek, csak aszfalton használható. Lehet, hogy nem a legjobb raliautó a Porsche, de látványos, hangos és nagyon gyors. Remélem, jó idő lesz, és minél többen kijönnek majd a pályákra.”