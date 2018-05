Karnyújtásnyira az ezüsttől a Vasas Femina

Rangadót játszott a Székelyudvarhelyi Vasas Femina a női labdarúgó 1. Liga 16. fordulójában, vasárnap délelőtt a második helyezett Temesvári CFR-t fogadta a városi stadionban. Székely János tanítványai, ha nem is játszottak végig jól, 4–0-s győzelmet arattak, és egy pontra csökkentették hátrányukat a CFR-rel szemben.

• Fotó: Pál Árpád

Temesvár a mérkőzés előtt még négy ponttal vezetett a harmadik Vasas előtt, és az volt a célja, hogy előnyét a hármas sípszó után is megtartsa. A hazaiaknak pedig ez volt az utolsó lehetőségük, hogy saját kezükbe vegyék sorsukat, és győzelem esetén a hátra maradt mérkőzéseiken beelőzzék a Béga-parti együttest.

A második játékrészben érkeztek is, igaz, közben Kajtár Linda bravúrjaira is szükség volt a kapuban, hogy az ellenfél ne kapaszkodjon vissza az eredményjelzőn. Az egyenlítést hajszoló temesvári együttes kitámadott, így üres területek alakultak ki a védelmükben, ezt pedig maximálisan kihasználta a házigazda.

A Vasas végül 4–0-ra győzött, és óriási lépést tett a második hely elérése érdekében. Mivel az egymás elleni eredmények már az udvarhelyi csapatnak kedveznek, Temesvárral való pontegyenlőség esetén is Székely János edző lányai vannak előnyben.

A Vasas Femina legközelebb a Borgóprundi Heniu vendégeként lép pályára a Román Kupa elődöntőjében, a mérkőzést szerdán 18 órakor rendezik.

„Tudtuk, mi a mérkőzés tétje, hiszen ha nyerünk, megmarad a remény a második helyre. Nem játszottunk a legjobban, de nem is ez volt az elvárás, hanem az, hogy eredményesek legyünk. Még több gólt is szerezhettünk volna, remélem, hogy marad szerdára is.

Innen arra kell figyeljünk, hogyan tudunk frissülni, jó morállal megyünk Besztercére, ahol be akarunk jutni a döntőbe. Ez a csapat bármire képes, ha jól koncentrálunk, végig tudjuk vinni a kétfrontos küzdelmet.

A legjobb szezonunkat zárjuk, hiszen korábban még nem végeztünk a dobogón. Most vagyunk a legjobb pozícióban, nem akarjuk elrontani. Büszke vagyok a lányokra” – összegzett a mérkőzést követően az edző.

Női labdarúgó 1. Liga, 16. forduló:

Székelyudvarhelyi Vasas Femina–Temesvári CFR 4–0 (1–0)

Gólszerzők: Panova (31.), Țabur (71., 74., 88.).

Vasas Femina: Kajtár Linda – Biró Enikő, Geréd Erika, Kis Anita, Krall Tímea, Benő Krisztina, Anamaria Vlădulescu, Nadejda Colesnicenco, Mădălina Marinescu, Carolina Țabur, Margarita Panova. Játszott még: Dávid Márta és Kecseti Hajnal.

További eredmények:

CSS Târgoviște–Borgóprundi Heniu 11–1

Marosvásárhelyi ASA–CS Real Craiova 0–3

Universitatea Alexandria–Bukaresti Fair Play 3–0

Kisbecskereki Fortuna–Kolozsvári Olimpia – vasárnap

