Kardvívás, mely nagy jövő elé néz Gyergyóremetén

Két neves helyen edz kardvívókat a magyarországi születésű Csikány Mihály: New Yorkban és Gyergyóremetén. Ez a hét Székelyfölddé, két tucat növendék, 6–14 év közötti fiatal tanulja ezt a sportot, mely a székelyhez igencsak közel áll, hisz „ez a nép lóra termett, karddal a kezében”.

Mester tanítványaival. Több ez, mint kardvívás-oktatás, tanulás • Fotó: Balázs Katalin

Remetén hisznek abban, hogy érdemes beruházni a kardvívásba. A község elöljárói a falunapokon egy bemutatót látva Csikány Mihálytól, felkérték oktatásra. Ez négy éve volt, azóta Mihály örömmel érkezik nyaranta, az önkormányzat pedig a helyről és felszerelésről egyaránt gondoskodik.

Hajlék is van a mester feje fölött, a Csikány családnak szíve csücske Remete, így a hadtörténész édesapa lakást is vásárolt pár esztendeje a községben.

Mihályt is attól féltik barátai, addig jár ide, míg ittragad, s hoppon maradnak aztán a magyarországi cimborák, de még a New York-iak is. A kardvívómester ideköltözésen nem, de a sportág megerősítésén gondolkodik.

Otthon és itthon

A kadvívóedző a 2016-os olimpia előtt kapott egy felkérésrést, hogy a kaliforniai magánklubjából, ahol az ifjúsági válogatott edzője volt, menjen át New Yorkba, egy nagy presztízsű klubba. Az 1883-ban alapított klubból számos olimpikon került ki mindhárom fegyvernemben. 1956-ban került e klubhoz Éltes Csaba mester, aki gyakorlatilag Amerikában a professzionális kardvívásnak rakta le az alapjait, és utat vágott a jövő kardvívó-nemzedékének... és a magyar mestereknek is – mesélte Csikány Mihály, az utód.