Kapaszkodott, otthon mégis kikapott a Kolozsvári CFR

Öt gól született a rangadón • Fotó: Facebook/Universitatea Craiova

Bizonyára telt ház előtt rendezték volna a Kolozsvári CFR és az U Craiova meccset a román fociélvonalban, de ez a találkozó is zárt kapus volt. A play-off felsőházának ötödik játéknapjához tartozó párharc nagyban eldönthette volna a bajnoki aranyat: a hazaiak négypontos előnyben voltak a kezdő sípszókor.

A CFR az első játékrész derekán egyenlíthetett volna, egy szögletet követően Djokovic fejelt az ötösről, de a hálóőr nagy bravúrt mutatott be. Majd Itu fejesét követően a játékszer a felső lécen csattant.

Túloldalon Arlauskisnak is akadt védenivalója, a gólszerzővel nézett farkasszemet – ezt a csatát ezúttal a litván kapus nyerte.

HIRDETÉS

A második félidő álmosan indult, az oltyánok a semmiből növelték előnyüket, ellentámadást követően Mihăilă a kimozduló hálóőr feje felett ívelte át a labdát, az pedig a hálóban pihent meg: az 56. percben 0–2-t mutatott az eredményjelző.

Dan Petrescu két cserével próbálta felrázni tanítványait, a húzás be is jött, Deac tört be a büntetőterületre, tizenötről kilőtte a jobb felsőt (1–2). Tíz percre rá egy szögletet után Deac helyezte mesterien Vinicius fejére a játékszert, aki az ötösről megcsúsztatta, a 70. minutumban kiegyenlített a CFR (2–2).