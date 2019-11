Kemény hokirangadók várhatók a hétvégén Székelyföldön

Presztízscsatáknak számítanak a Sportklub–Gyergyói HK összecsapások. Minden bizonnyal telt ház lesz a Vákár Lajos Műjégpályán. Archív • Fotó: Gábos Albin

A sárga mezes vendégcsapat az utolsó harmadban biztosította be győzelmét • Fotó: Vasas Attila

Újdonság a barcaságiaknál, hogy leigazolták a kanadai Samuel Labrecque-et, aki két szezonon keresztül az EBEL-es Villachban játszott, a legutóbbi idényben pedig Franciaországban szerepelt. Labrecque a brassóiak negyedik kanadai hátvédje Armstrong, Harrison és Stephenson mellett, összességében pedig a klub hetedik légiósa.

Jégkorong Erste Liga, alapszakasz:

Budapesti Schiller-Vasas HC–Brassói Corona 2–4 (1–1, 1–1, 0–2).

Gólszerzők: Bukor Rajmund és Szalma Zsolt, illetve Zsók Levente, Bíró Mátyás, Péter Balázs és Jean Francois Plante.

Kapura lövések: 23–47.

Büntetőpercek: 12–22 (ebből a brassói Molnár Zsombornak 10 perc fegyelmi).

Játékvezetők: Kincses Gergely és Wolf László, illetve Molnár Márkó és Pálkövi Botond György.

Mestermérleg

Ladányi Balázs, a Vasas vezetőedzője. „A meccs képével nem lehet problémánk, az eredmény az, ami lehetett volna jobb. Ha kicsit jobban koncentrálunk, összpontosítunk, akkor jutalmunk lehetett volna a pont vagy a pontok. Ez nem azt jelenti, hogy jobbak vagyunk a Brassónál, de sokat és jól dolgoztunk, emiatt pedig talán megérdemeltünk volna valamit. Sok kis apró dolog kell egy győzelemhez, ha ezek elmaradnak, azt megbüntetik, ami pontba, pontokba kerül.”

Ondrej Rusnák, a Brassó másodedzője. „A Vasassal ebben a szezonban nagyon nehéz mérkőzéseket vívunk, és ezúttal is így történt. Nagyon jól védekezett a hazai csapat, de örülök, hogy végül meg tudtuk törni az ellenállásukat. Pénteken este a Hokiklub ellen is három pontot szeretnénk, nekik is van miért visszavágni.”

A hétvégi program



Péntek: 18.30-tól Gyergyó–Dunaújváros, 19 órától Hokiklub Budapest–Brassó, 19.30-tól Debrecen–Újpest és Fehérvári Titánok–Ferencváros.

Szombat: 18.30-tól Sportklub–Dunaújváros.

Vasárnap: 18.30-tól Sportklub–Gyergyó, 19 órától Ferencváros–Vasas, 19.30-tól Hokiklub Budapest–Újpest és Debrecen–Brassó.

Erste Liga, 2019–2020-as idény