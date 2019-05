Kanadai edző a Sportklub élén

A kanadai Jason Morgan lett a Csíkszeredai Sportklub vezetőedzője – jelentették be szerdán délután a klub Facebook-oldalán.

Újabb tengerentúli tréner érkezik • Fotó: Facebook/Dunaújvárosi Acélbikák

A 42 éves szakember már a felkészülés első fázisában csatlakozik a csapathoz, így ő felel majd a nyári edzéstervről is. Az edző már Csíkszeredában tartózkodik, akklimatizálódik, a keret összehívása május utolsó hetében fog megtörténni – közölték. Morgan játékosként több száz meccset játszott az AHL-ben, de az NHL-ben is közel ötven meccs jutott neki, Európában a svéd, az osztrák és a norvég első osztályban is jégre lépett.

Edzői karrierjét Miskolcon kezdte, ahol a 2015–16-os idényben az U18-as csapat vezetésével bízták meg. Szezon közben szintet lépett, és a DVTK Jegesmedvékből bajnokcsapatot faragott.

Vezetőedzőként Debrecenben és Dunaújvárosban is dolgozott, a legutóbbi idényt a dán bajnoki címvédő Aalborg Pirates kispadján töltötte.

Jason Morgan idén a második kanadai szakember a Sportklub élén, a cseh Leo Gudast váltó Don MacAdam tavaly december és idén február között irányította a csíki csapatot.