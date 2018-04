Jótékony sportmaraton Ditróban

Idén sem marad el a gyergyóditrói fiatalság egyik legnépszerűbb rendezvénye, a 24 órás sportmaraton. A Ditrói Fiatal Fórum felhívására „mozgásba lendülők” ezúttal túl is lépik a 24 órás időkeretet, hiszen szombaton reggel 9-től vasárnap 12 óráig szaladnak, asztaliteniszeznek, fociznak, kosaraznak és kézilabdáznak.

Mindig jó hangulatban zajlanak a ditrói sportmaraton eseményei. Archív

Ezúttal az országos amatőr asztalitenisz-versenysorozattal, az Amatur A megmérettetéssel kezdődik a rendezvény, amelyen 18 óráig ütögetik a labdát a sportág ditrói kedvelői, és számos, az ország különböző részeiből érkező vendégek.

Délután 6 órától aerobik következik, majd 18.50-től a kézilabdázók veszik birtokukba a Gáll Ferenc Sportcsarnokot. A női kézilabdameccs után a kosárlabdázók veszik át a stafétát,

és 21 órától elindul az egyik közkedvelt műsorszám, az éjszakai focibajnokság, ami most 21.15-től hajnali 4 óráig tart a program szerint.

Vasárnap reggel 7-kor szaladásra hívják a ditróiakat, az esemény zárásaként pedig 10-től gyermek számára rendeznek kézilabda-mérkőzéseket.

Az esemény, amellett hogy megmozgatja a ditrói fiatalságot és az idősebb korosztályok sportosabb lakosait, jótékony célt is szolgál. A súlyos betegséggel kezelt Varga Szilárd korábban maga is lelkes résztvevője volt a Ditrói Fiatal Fórum rendezvényeinek, az ő gyógykezeléséhez gyűjtenek most adományokat.