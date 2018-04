Jól kezdtek az udvarhelyi birkózók a felnőttek bajnokságában

A tétmérkőzések növelése miatt megváltoztatták a bajnokság lebonyolítását. Archív • Fotó: Barabás Ákos

A Román Birkózó-szövetség a tétmérkőzések növelése érdekében új kiírás szerint szervezi meg idén az országos csapatbajnokságot. A megmérettetés három fordulós, a végső összesítésbe beleszámolják a Román Kupában elért eredményeket is.

A csapatversenyben minden olyan együttes eredményét számolják, amely a tíz súlycsoport legalább felében versenyzőt indít.

„Idén megváltoztatták a lebonyolítást, már nem csapat csapat elleni, hanem egyéni meccsek vannak, a három forduló után pedig összesítik az eredményeket.

Jó döntés volt a szövetség részéről, már az első fordulót követően látszik, hogy nagy az érdeklődés, hiszen a három kategóriában (szabad- és kötöttfogás, illetve női) több mint 220 birkózó vett részt.

Érdekessé és nagyon népessé vált a mezőny” – mondta Ambrus Sándor, a Fások SK elnöke.

Az udvarhelyi birkózóklubnál továbbra is az utánpótlás-nevelésen van a hangsúly. „Akárcsak tavaly, az idei évben is arra fektetjük a legtöbb energiát és anyagi forrást, hogy a fiatal birkózóink a lehető legtöbb versenyen vegyenek részt. Azok is jussanak el Európa- és világbajnokságra, akiknek eddig ez pénzhiány miatt nem jött össze” – tette hozzá az elnök.

Két csapatnyi udvarhelyszéki

Az első forduló előtti célkitűzés a 3–4. hely megszerzése volt a Fások SK-nál, ezt pedig teljesítették is a sportolók. „Mivel többen is nehéz körülmények között tudtak készülni, ezért elfogadhatónak tartom az elért eredményt. Fiatal csapatunk van, a fiúk tapasztalatlanok, nem nagyon tudták, mire számítsanak.

Nincs nagy hátrányunk a másodikkal szemben, ám a Steaua több sportolója is nemzetközi versenyen szerepelt, és utólag számukra jóváírják a maximális pontszámot.

Így egyelőre nem tudjuk, hogy hova fogunk kerülni” – mondta László Szabolcs, a Fások SK edző-birkózója.

Az 57 kilósok mezőnyében Lakatos Szabolcs egy mérkőzést megnyert, kettőt kikapott, így a hatodik helyen végzett. A 61, illetve a 65 kilós mezőnyben nem indított versenyzőt a Fások, míg 70 kilóban Vajda Sándor két nyert és egy vesztes összecsapás után a harmadik lett.

Nem volt szerencséje Márton Barnának 74 kilóban, mivel első meccsén vereséget szenvedett, ellenfele pedig lesérült, így nem tudott vigaszágra kerülni, a 9. pozícióban zárta az első fordulót.

A 79 kilósok között ketten alkották a mezőnyt, Kovács Krisztián kikapott tapasztaltabb craiovai ellenfelétől.

A 86 kilósok között László Szabolcs indult, a döntőig menetelt, ahol végül visszalépett, így a második helyen zárt.

A következő súlycsoportban, a 92 kilósok között Gronic Eduárdnak szerencséje volt, egy győzelemmel és két vereséggel a harmadik helyen végzett. Gergen Zoltán második lett a 97 kilósok mezőnyében, a döntőben szenvedett vereséget, míg a legnagyobb súlykategóriában, a 125 kilósok között Vitályos Alpár sérülés miatt fel kellett adja a küzdelmet.

A Fások SK az első fordulót követően a Kolozsvári U és a Craiovai CSU mögött a harmadik helyen zárt a hatcsapatos mezőnyben.

A második fordulót júliusban, míg a Román Kupa küzdelmeit októberben rendezik meg, a versenyek után hirdetnek végső győztest a csapatbajnokságban.

Az első helyen végzett Kolozsvári Universitatea csapatában több, korábban Udvarhelyen nevelkedett birkózó található: Juon Mihály 57 kilóban a harmadik helyen végzett, 70 kilóban Molnos Norbert első lett, Boros Gábor 92 kilóban pedig a döntőben maradt alul.

„Nálunk tanultak, szívták magukba a birkózás rejtelmeit, erre pedig nagyon büszkék vagyunk” – tette hozzá László Szabolcs.

A bajnokság állása:

1. Kolozsvári U 175 pont

2. CSU Craiova 115

3. Fások SK 103

4. Steaua 71,5

5. Dinamo 48,5

6. Resicabánya 34,5.