Jó tanácsokkal látták el a diákokat a gyergyói sportolók

Farkas Réka biatlonista (ifjúsági világbajnok), Molnár Szabolcs, a Progym legendás kapusa és Goga Attila, az utóbbi évtized legeredményesebb gyergyói jégkorongozója három gyergyószentmiklósi iskolába is ellátogatott, hogy élményeiről beszámoljon.

Végül az lesz a legfontosabb, hogy itthon, a család mellett legyen az ember – állítja Goga

Az ifjúsági és sport-, illetve az oktatási minisztérium közös kezdeményezéseként a Románia Bajnokai-előadássorozat részeként a sportot, sportolást népszerűsítették a diákok körében. A Batthyány Ignác Technikai Kollégiumban, a Fogarasy Mihály Általános Iskolában és a Fogarasy Mihály Szakközépiskolában lezajlott előadásokat nagy érdeklődéssel figyelték a fiatalok a neves vendégeiket.

Azt nem lehet biztosan kijelenteni, hogy az elhangzottak következtében tömegesen fognak rendszeresen sportolni a kisiskolások vagy a nagyobbak, de a gyerekek megismerhették, hogy Gyergyószentmiklósnak milyen kiemelkedő személyiségei voltak, vannak a sport területén.

HIRDETÉS

Goga Attila például végigmesélve karrierje főbb állomásait. Nem csak a sportolással, hanem még inkább a mindennapi élettel kapcsolatos megfontolandó tanácsokat is adott a hallgatóságnak.

Ha a sport is az első, azért mindenképpen tanulni kell, megszerezni egy diplomát, hiszen előbb vagy utóbb vége lesz a sportkarriernek, és utána is élni kell, el kell tudni tartani a családot

– hangzott el.

Igaz, hogy nagy teljesítmény, nagy eredmény a számos bajnoki cím, a Mol Liga-győzelem, vagy az, hogy gyergyóiként Csíkszeredában, magyarként Galacon és a román válogatottban is csapatkapitánnyá választották, de egy idő után sokkal fontosabb lett, hogy hazatérhetett, itthon, a család mellett élhet, ahol felnőtt, ahová a barátok, emlékek kötik.

Erre figyelmeztette a diákokat is. Ha máshová is sodorja őket az élet, ha könnyebb is külföldön a megélhetés, a legfontosabb, hogy hazatérjenek majd.