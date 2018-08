Jó hír a spanyol focibajnokság kedvelőinek

Már le is játszották az első spanyol bajnoki meccset. Gól nélküli döntetlennel indult a küzdelem • Fotó: Facebook/Girona FC

Rendkívül jó hírt közölt a Digi Sport és Telekom Sport pénteken este: bejelentették, hogy sikerült megszerezni a spanyol focibajnokság közvetítési jogait. Sőt, úgy néz ki, hogy utóbbi csatornán is lehet majd nézni az olasz élvonalbeli pontvadászatot, a Serie A-t.

Korábban mindkét tévétársaság drágának tartotta a spanyol bajnokság közvetítési jogainak megszerzését, és úgy festett, hogy a romániai szurkolók nem tudják a televízióban követni Messiéket.

HIRDETÉS

Pénteken viszont bejelentették, hogy mindkét csatornának sikerült egyezségre jutni a szervezőkkel. A Digi Sport már korábban közölte, hogy a Serie A-t közvetíti, de most a Telekom Sport is közzé tette, hogy követni lehet az olasz bajnoki meccseket a csatornáikon.

Épp időben tájékoztattak, ugyanis pénteken este elkezdődött a La Liga, szombaton pedig rajtol a Serie A is.

Labdarúgás, La Liga, 1. forduló

Girona–Valladolid 0–0

Betis–Levante 0–3

Villarreal–Real Sociedad – szombat, 21:15

Barcelona–Alaves – szombat, 23.15

Eibar–Huesca – vasárnap, 19.15

Rayo Vallecano–Sevilla – vasárnap, 21.15

Real Madrid–Getafe – vasárnap, 23.15

Valencia–Atletico Madrid – hétfő, 21 óra

Athletic Bilbao–Leganes – hétfő, 23 óra

Labdarúgás, Serie A, 1. forduló:

Chievo–Juventus – szombat, 19 óra

Lazio–Napoli – szombat, 21:30

Torino–AS Roma – vasárnap, 19 óra

Bologna–SPAL – vasárnap, 21:30

Empoli–Cagliari – vasárnap, 21:30

AC Milan–Genoa (halasztva, a Genovában történt hídösszeomlás miatt)

Parma–Udinese – vasárnap, 21:30

Sampdoria–Fiorentina (halasztva, a Genovában történt hídösszeomlás miatt)

Sassuolo–Inter Milan –vasárnap, 21:30

Atalanta–Frosinone – hétfő, 21:30