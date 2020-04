Jean Todt 2021 végén leköszön az FIA elnöki posztjáról

Jean Todt • Fotó: MTI

Jean Todt jelenleg a harmadik négyéves ciklusát tölti az FIA elnökeként, ami a jelenlegi szabályrendszer szerint a maximum – értesült a Nemzeti Sport. Bár a koronavírus-járvány miatt bizonytalan a Forma–1 jövője, a Ferrari korábbi csapatfőnöke jelezte, a tervezetteknek megfelelően 2021 végén leköszön a posztjáról.

„Annak ellenére, hogy szeretem azt, amit csinálok, élvezem, és még energiám is lenne rá, akkor sem folytatnám, ha erre megkérnének” – jelentette ki a motorsport-total.com kérdésére, és kitért a mostani helyzetre is. Jean Todt ismertette, az FIA-n belül is van egy kríziscsoportjuk, és szinte naponta egyeztetnek online. „Átbeszéljük, mit tehetünk a világért most, vagy akár a jövőben, még a krízis után is, hiszen lesznek következményei” – mondta a sportvezető.

HIRDETÉS

Elhalaszthatják a Francia Nagydíjat is

A június 28-ra tervezett Forma–1-es Francia Nagydíjat is valószínűleg el kell halasztani, miután Emmanuel Macron államfő hétfőn módosította a tömegrendezvényekre vonatkozó tiltás időpontját. A bejelentés szerint május 11-ig lesznek érvényben a koronavírus-járvány megfékezése érdekében március 17-én életbe lépett kijárási korlátozások, míg július közepéig biztosan nem lehetne nagy tömegeket vonzó eseményeket rendezni Franciaországban.

A franciát követő futam a naptárban az Osztrák Nagydíj. Szombaton az osztrák sportminiszter úgy nyilatkozott, hogy reményei szerint sor kerülhet a július eleji versenyre. Azt a viadalt a Brit Nagydíj követné, majd augusztus 2-án a Hungaroringen a Magyar Nagydíj.

A Forma–1 idei szezonja március közepén rajtolt volna Ausztráliában, de a koronavírus-járvány miatt röviddel az első szabadedzés előtt törölték a teljes versenyhétvégét. Ezután sorrendben a bahreini, a vietnami, a kínai, a holland, a spanyol, a monacói, az azeri és a kanadai viadalt is törölni kellett.