Játszottak és ünnepeltek a csíkdánfalvi hokisok

A kezdetektől mostanáig. Visszaemlékeztek a régi időkre is

Jégre léptek a kicsik és nagyok is. Mindenki megmutathatta hokis tehetségét • Fotó: Dobos Árpád

Az 1990-es években a helyi iskola önkormányzati segítséggel lecserélte a régi palánkot, 2004–ben pedig a jelenleg működő hokiklub tagjai – ezúttal is önkormányzati segítséggel – felújították a lelátót, az öltözőket, a vízhálózatot, eredményjelzőt, világítást, a csíkszeredai jégpályától kapott bútorzattal pedig kiegészítették az öltözőket.

Ekkor éjszakai megvilágítást is kapott a pálya.

A cikkek dokumentálják a '60-as évek végén, a '70-es évek elején lezajlott helyi eseményeket. Ezekből az anyagokból, valamint a bemutatón hozzászólók beszédeiből kiderült, hogy azokban az években Dánfalván nemcsak a közjóért, a falu fejlesztéséért, hanem a sportért is kemény közösségi összefogás volt tapasztalható.

A rendezvényen kiderült: a dánfalvi hokinak nem csak a gyökerei, de a hajtásai is erősek. A kétnapos ünnepségen közel nyolcvan dánfalvi, aktív jégkorongozó lépett jégre, a 8 évesektől a 60 évesekig.

Az ünnepségen elhangzott, hogy a dánfalvi hokinak – még ha időnként meg is torpant, és ha az eredmények nem is voltak olyan jók, mint a kezdetekkor – volt folytonossága.

2009-ben a közbirtokosság adományaként kapott új palánkot a dánfalvi jégpálya. A bemutatón sorba kaptak szót a dánfalvi iskola volt és jelenlegi igazgatói, felsorolva ezeket a megvalósításokat. Márton István, a dánfalvi hokibotgyártás fő kezdeményezője elmondta, hogy az 1980-as években jégkorong-botokat is gyártottak Dánfalván, DFV-Hargita nevű botokkal még a csíkszeredai sportiskolások egy része is játszott.

Az ünnepi rendezvényen megjelentek, a bemutatóra összegyűlt több mint 250 személy is visszajelzés a klubnak, hogy nem volt hiábavaló a kezdeményezés.

Dánfalváról a válogatottba

A gálán elhangzott az is, hogy Dánfalváról jelenleg is vannak fiatalok a válogatottban. A magyar U15-ös korosztályú válogatottnak tagja Ambrus Csongor is, aki harmadik éve Székesfehérváron hokizik. Ugyancsak a Fehérvárnál játszik Szabó Dávid.

Említést érdemel Both Péter, Antal Lehel és Süket Bálint, akik a Felcsík SK-ban hokiznak, a román U20-as válogatottban pedig Márton Koppány szerepelt, ő jelenleg a Debrecennél hokizik. A gálán a '67-es csapat tagjai közül Kozma Demjén egy Swarovski-kristálykupát adott át Gál Kálmánnak, a hokiklub elnökének, köszönetként, hogy megemlékeztek róluk, az első dánfalvi csapatról.

A Dánfalvi Lyceum csapatának egykori, és a gálán részt vevő tagjai: Ambrus Árpád, Ambrus Zsolt, Farkas Vencel, Szabó János, Korb András, Ágoston István, Bodor László, Mészáros Joákim és Kozma Demjén.

Jelen voltak a rendezvényen a Csíkszeredai ISK egykori edzői közül azok, akiknek kötődésük volt a dánfalvi hokihoz vagy a felcsíki jégkorongozók felkészítéséhez: Mezey Imre, Antal Zsombor és Janovits Endre. A jégkorongsporton kívül a dánfalviak a műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó lányokat, fiúkat is felvonultatták, jelezve, más jeges sportok irányában is nyitottak.

Jubileumi emléktorna

A Felcsíki Műjégpályán megtartott ünnepség része volt a négycsapatos, Dánfalva-kupával díjazott torna, amelyen négy helyi együttes vett részt.