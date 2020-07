Jászvásári kiszálláson a Sepsi OSK

Négy nap alatt kétszer is összecsap a két együttes Jászvásáron • Fotó: Pinti Attila

A piros-fehérek két fronton folytatják tehát a küzdelmet, és ha a Román Kupában 5–1-es hazai sikerüket követően már a döntőben érezhetik magukat, a bajnokságban még távolról sem megnyugtató a helyzetük. Nagyobb gondban van azonban a Mircea Rednic által irányított jászvásári együttes, hiszen a kiesés veszélye még inkább fenyegeti őket, így előre borítékolható, hogy a vasárnapi bajnokin nagy küzdelemben fog eldőlni a pontok sorsa.

Ugyanakkor jelentős mértékben nehezíti mindkét csapat dolgát, hogy a 13 órakor kezdődő mérkőzést várhatóan rekkenő hőségben kell majd lejátszaniuk.

A találkozó kezdési időpontja miatt fakadt ki Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője is, kemény kritikával illetve azokat, akik a mérkőzések programját rögzítik. A szakember szerint azonban nincs más választásuk, erre is felkészülve állnak elébe a feladatnak, és igyekeznek a legtöbbet kihozni magukból.

„Nehéz lesz, mert szokatlan órában kell pályára lépnünk, ezzel kapcsolatban pedig elmondtam már, és ismétlem, hogy a labdarúgók több tiszteletet érdemelnének. Háromnaponta játszunk, és azt látom, hogy senki nem gondol a játékosok egészségére. Mindenki látványos, minőségi játékot vár el, de mi eleve lemondunk erről, főleg azok miatt, akik a meccsek időpontját meghatározzák. De így van rögzítve, játszanunk kell.

Nem lesz könnyű dolgunk tehát egy olyan csapat ellen, amely az eddig szerzett pontjainak számát tekintve nagy bajban van, ezért arra számítok, hogy motiváltan fognak játszani ellenünk.

Az idén már háromszor találkoztunk velük, ismerjük a játékosok képességeit, a nagy tapasztalattal rendelkező edzőjüket pedig nem kell külön bemutatni. Négy nappal később következik a kupameccs is, de előbb van ez a bajnoki, amely mindkét csapat számára egyaránt fontos” – nyilatkozta Leo Grozavu, a Sepsi OSK vezetőedzője.

Mivel a vasárnapi mérkőzésen Rachid Bouhenna eltiltás miatt nem léphet pályára, nagy valószínűséggel Daniel Celea fogja helyettesíteni a kezdő tizenegyben. A 24 éves labdarúgó szerint már a legutóbbi meccsüket is tikkasztó hőségben játszották, és hasonlóan magas hőmérséklet várható vasárnap is. A piros-fehérek középhátvédje azonban úgy vélekedett, igyekeznek ehhez is alkalmazkodni, és megszerezni a három pontot, majd a kupameccsre is maximális odafigyeléssel fognak összpontosítani.

A vasárnap 13 órakor kezdődő Jászvásári Poli–Sepsi OSK bajnoki találkozót a Digi Sport 1, a Telekom Sport 1 és a Look Sport televíziós csatornák élőben közvetítik.

Labdarúgó 1. Liga, 2019–2020-as szezon, alsóházi rájátszás, 8. forduló