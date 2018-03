Jászvásár csapata követheti az SZKC-t

Úgy fest, a Székelyudvarhelyi KC kilépése után egy másik együttes is kénytelen kiszállni a férfi kézilabda Bölények Ligájából: a Jászvásári Poli vezetősége szerdán jelentette be játékosainak, hogy nem utaznak el a Bukaresti Dinamo elleni meccsre.

SZKC–Poli. Hasonló sorsa jutott a két együttes. Archív • Fotó: Pál Árpád

Sajtóinformációk szerint eljött a moldvai csapat számára is a vég, így tizenkét együttessel fejeződik be a bajnokság. Már az SZKC januári kilépésekor is arról szóltak a hírek, hogy a Jászvásári Poli sem bírja már sokáig.

A Handbalvolei.ro szakportál szerdán egy cikket tett közzé, amiben arról írnak, hogy a klub vezetősége reggel tájékoztatta játékosait, miszerint nem fognak elutazni Bukarestbe, a Dinamo elleni csütörtöki meccsre,

sőt még aznap megszüntetik a csapatot is.

A moldvai gárda nem szerepelt jól, hiszen mindössze egy meccset nyert meg a 21 forduló alatt: tavaly decemberben a 14. fordulóban 28–24-re győzött a Nagybányai Minaur vendéglátójaként. Ezután még két döntetlent is elért: 25–25 a Fogarasi VSK-val és 30–30 a HC Vaslui-jal.

A jászvásáriak az SZKC-tól szenvedték el a legcsúfosabb vereséget, tavaly november 23-án 39–20-ra kaptak ki az udvarhelyi sportcsarnokban.

Amennyiben valóban megszűnik a Poli, a szezon végén egy csapat sem fog automatikusan kiesni a bajnokságból: az utolsó két együttes osztályozó mérkőzést kell játsszon a másodosztályos pontvadászat két csoportjának ezüstérmeseivel.

Akárcsak az SZKC esetében, a jászvásáriak eddigi eredményeit sem törlik, de a továbbiakban ellenfeleik 10–0-ra nyerik a meccseiket.

Férfi kézilabda, Bölények Ligája, 22. forduló:

CSM Focșani–Temesvári Poli – szerda, 17.30 (TVR HD)

Tordai Potaissa–Bukaresti CSM – szerda, 18.45 (Telekom Sport 2, Digi Sport 2)

Bukaresti Steaua–Dunărea Călărași – csütörtök, 17.30 (TVR HD)

Nagybányai Minaur–HC Vaslui – csütörtök, 18 óra

Fogarasi VSK–Konstancai Dél-Dobrudzsa KC – csütörtök, 18 óra

Bukaresti Dinamo–Jászvásári Poli – csütörtök, 18 óra (Telekom Sport 2, Digi Sport 2)

Székelyudvarhelyi KC–CSU Suceava 0–10 (játék nélkül)

Férfi kézilabda Bölények Ligája (2017–2018)