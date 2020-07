Ivácson Roland a GYHK legújabb játékosa

Fiatal, saját nevelésű jégkorongozó csatlakozik immár hivatalosan is a Gyergyói Hoki Klub keretéhez. A Sapientia U23-hoz kölcsönadott Ivácson Roland visszatér a piros-fehérekhez.

Ivácson Roland újra a GYHK játékosa • Fotó: Szász Adorján

Ivácson Roland a gyergyóiak erste ligás indulásakor igazolt haza Magyarországról, ahol Miskolc és Debrecen ifjúsági csapataiban szerepelt. Akkor még kiegészítő szerep várt rá, de amikor megkapta a lehetőséget, élt is vele. Két gólt szerzett az Erste Ligában, a román bajnokságban pedig 30 meccsen 27 pontot termelt.

A múlt szezon nagyobb részét a Sapientia U23 csapatában töltötte kölcsönben, 15 román bajnokin 9 pontot, az EUHL egyetemi ligában pedig 12 mérkőzésén 11 pontot szerzett.

Mostanra azonban kinőtt az egyetemisták közül, így visszatért a piros-fehérekhez.

A GYHK közleménye így ír róla:

„Két éve kopogtatja, sőt döngeti a felnőtt csapatunk kapuját a fiatal gyergyóremetei csatár. Már első szezonunkban bemutatkozhatott az Erste Ligában, láthattuk, nem ijed meg a kihívásoktól. Biztosak vagyunk benne, hogy be fogja küzdeni magát az egyelőre előtte álló rutinosabbak közé, és idővel egyik erősségünk lesz.”

Szavazásra buzdítják a szurkolókat

A GYHK arra buzdítja drukkereit, hogy szavazzanak a gyergyószentmiklósi Bagossy Brothers Company és No Sugar zenekarokra, akiket a magyarországi zenei élet rangos elismerésére, a Petőfi Zenei Díjra jelöltek.

Mint írják, az együttesek tagjai maguk is szurkolnak a Gyergyói Hoki Klubnak, ha épp nincs fellépésük, Bagossyék szurkolni, dobolni is kijárnak a meccsekre, a NO Sugar pedig indulót írt a klubnak, ami minden hazai mérkőzésen megszólal.

„Most mi mutassuk meg, mennyire fontosak ők nekünk: szavazzunk, hogy megkaphassák a Petőfi Zenei Díjakat!” – olvasható a GYHK felhívásában. Szavazni naponta egyszer itt lehet.