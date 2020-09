Ismét tartalékosan kénytelen kiállni az FCSB

Több problémával kell megküzdenie a fővárosi együttesnek • Fotó: Facebook/FCSB

A játékosok közül korábban Andrei Vlad, Andrei Miron, Iulian Cristea, Ovidiu Popescu, Ionuț Vînă, Darius Olaru, Andrei Pandele és Sergiu Buș lett koronavírusos, újabban pedig Alexandru Buziuc, Olimpiu Moruţan, Marius Briceag, Florinel Coman, Dennis Man és Vali Creţu tesztje lett pozitív.

Jó hír a bukarestiek háza tájáról, hogy a csapatkapitány Florin Tănase meggyógyult, és ha az UEFA által előírt újabb teszt is pozitív lesz, akkor akár pályára is léphet csütörtök este a giurgiui Marin Anastasovici Stadionban zajló összecsapáson. Az FCSB múlt héten a Topolya elleni győztes Európa Liga-meccsen, majd a hétvégi, FC Argeș elleni, szintén sikeres bajnokin is tartalékos csapattal állt ki.

Romániát két csapat képviseli az Európa Liga harmadik selejtezőkörében, a Kolozsvári CFR a svéd Djurgardens otthonában lép pályára Stockholmban.

A magyar csapatok közül csak a MOL Fehérvár FC jutott be a harmadik körbe, a fehérváriak csütörtök este a francia Stade de Reims gárdáját fogadják a Sóstói Stadionban.

Labdarúgó Európa Liga, selejtező, 3. forduló:

19 órától MOL Fehérvár FC–Stade de Reims,

20 órától Djurgardens–Kolozsvári CFR,

20.30-tól pedig FCSB–Slovan Liberec.

A továbbjutás egyetlen mérkőzésen dől el.