Ismét taroltak a Székelyudvarhelyi VSK kerékpározói

Szaniszló Roland kategóriájában és összetettben is nyert. Korábbi felvétel • Fotó: Székelyudvarhelyi VSK

A kijelölt pálya Szeben megyéből indult, de többször érintette Maros megye területét is. Több táv közül lehetett választani: a gyerekeknek 200, 600 és 1200 méteres szakasz, a nagyobbaknak 12 kilométeres táv 300 méteres szintkülönbséggel, 30 kilométeres táv 750 méteres szintkülönbséggel és 62 kilométeres táv 1600 méteres szintkülönbséggel szerepelt a programban.

A 12 kilométeres szakaszon Gergely Attila második helyezést ért el, a legfiatalabb résztvevő Székelyudvarhelyről Bálint Kund pedig a hatodik helyet szerezte meg a 14-18 éves korosztályban.

A 30 kilométeres szakaszt kategóriájában és összetettben is Szaniszló Roland nyerte, ideje 1 óra 17 perc volt. Őt követte Gelei István, aki kategóriájában második, összetettben pedig harmadik lett.

A 62 kilométeres távon két női versenyző is elrajtolt, Székely Lídia és Forró Edit. Székely eddig futóversenyeken vett részt, és most próbálta ki először a kerékpárversenyzést, a múlt heti futóversenyen elért második helyezése után pedig itt is felállhatott a dobogó második fokára. Forró nagyon nehéz kerékpárral állt rajthoz, de ő is hősiesen végigtekerte a távot és az előkelő harmadik helyezést érte el.

A férfiaknál Ilyés Ferenc technikai problémákkal küzdött, de ez nem akadályozta meg abban, hogy a hosszútáv abszolút győztese legyen. Ebben a hónapban ez volt sorozatban a hatodik első helyezése.