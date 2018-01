Ismét nyáron lesz a Hargita Rali

Elégedetten summázta a mögöttünk hagyott bajnoki évet Ferencz Csaba, a Hargita Gyöngye Rali főszervezője. Interjúnkban arról faggattuk, milyen változások várhatók a március végén Brassóban rajtoló új idényben, és arról is, hogy elképzelhető-e, hogy a Hargita Rali egyben magyar bajnoki futam is legyen.

Jól sikerült a tavalyi rali, rekord számú versenyző nevezett be a megmérettetésre. Archív • Fotó: Pál Árpád

Élesebb volt a küzdelem, az egész bajnokság fejlődött. Mindenki odatette magát, felkészülve várta az idényt. A 2018-as bajnokság is hasonló lesz, hiszen Titi Aur és Vali Porcișteanu is visszatér, ennek köszönhetően pedig még izgalmasabb lesz a küzdelem. Tempestini új autóval fog rajthoz állni, és természetesen szeretné visszaszerezni a bajnoki címet.

– Meglepetés volt Bogdan Marișca sikere. A legnagyobb esélyes természetesen a címvédő Simone Tempestini volt, ám ő többször is technikai problémával küzdött, nem tudott versenyeket befejezni. Így Marișca került előtérbe, megfelelő taktikai versenyzéssel az év végén nagy harcban sikerült megnyernie az országos bajnokságot. Tavaly is hét futam volt, a mezőny pedig egyre jobb, színvonalasabb lett.

– A főszervező szemével milyen volt a huszonötödik Hargita Rali?

– Az év végi összegzéskor, kiértékeléskor nagyon jó helyezést ért el. Nagyon jó pályákat állítottunk össze, így már le vannak fektetve az alapok, bármikor egy nemzetközi futam szintjére tudunk lépni, amit csak közösségi összefogással lehet. Nemrég jártam egy új helyszínen, és ha logisztikailag be tudjuk építeni a raliba, akkor egy 12–13 km-es szakasszal bővülhet a verseny.

A Hargita Gyöngye Rali benne van a versenynaptárban, idén is nyáron, pontosabban július 13–14-én lesz.

Már elkezdtük a szervezését. Rengeteg munka vár még ránk, de most már tisztán látjuk, hogy mit szeretnénk csinálni. A magyar szövetséggel is egyeztettünk, így abban a periódusban nem lesz magyar bajnoki futam. Tárgyaltunk arról is, hogy jövőre, ha minden apró részletet össze tudunk rakni, lehet szó egy közös futamról is. Erre azonban még várni kell.