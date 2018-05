Ismét mozgásba lendül Gyergyószentmiklós

Nyílt íjászversennyel június 2-án, szombaton rajtol és egy hétig tart a Családi Sportnapok hetedik kiadása Gyergyószentmiklóson. A rendezvény célja továbbra is változatlan: a városban működő különböző sportágak bemutatása, népszerűsítése, illetve felhívni a lakosság figyelmét a mozgás fontosságára, örömére és a közösen eltöltött szabadidő jelentőségére.

Idén is fel lehet futni majd a kápolnáig. Archív • Fotó: Kolozsi Borsos Gábor

Idén is lesz pontvadászat

Az idei programot „vendégrendezvények” bővítik, helyet kap benne a barantások által szervezett 8. Nyílt erdélyi íjászverseny, a Salvamont Hegyimentő Szolgálat Cross Kápolna terepfutó versenye, illetve a város önkormányzatának Miénk itt a tér elnevezésű kezdeményezése is.

Tájékoztattak, hogy akik részt vennének a pontvadászban, előzetes jelentkezésre van szükség: a benevezés és a részvétel is ingyenes.

A legnépesebb, legkitartóbb és legjobban teljesítő csapatok sportolási lehetőséget és egészséges életmódot elősegítő nyereményekre számíthatnak – tudatják a szervezők, ugyanakkor megjegyzik, játékon kívül is részt lehet venni a sportnapok bármelyik rendezvényén.

Új sportágak a rendezvényen

Az eddigi Családi Sportnapokon még nem szereplő sportágakban is kipróbálhatják magukat idén a résztvevők, ugyanakkor a korábbi sikeres műsorszámok is megtalálhatóak a programban. Így például hétfőtől péntekig minden nap fél nyolctól lesz reggeli torna, nem marad el a kerékpáros felvonulás, a floorball, az utcai hoki, lesz labdarúgás, kosárlabdajáték és helyet kapnak a küzdősportok is.

Íme a részletes program:

Június 2., szombat

8.30–15.30 – 8. Nyílt erdélyi íjászverseny, Csíky-kert.

Június 3., vasárnap

12 óra – Miénk itt a tér, Szabadság-tér.

Június 4., hétfő

18–19 – Csapatok benevezése, művelődési ház előtti tér;

18 – Tömeges kerékpáros felvonulás (gyülekező 17 óra 45 perckor a Szent Miklós-szobornál, a Szabadság téren);

18.45 – Közös torna, művelődési ház előtti parkoló.

Június 5., kedd

7.30–8 – Reggeli torna, művelődési ház előtti parkoló;

17–18.30 – Ismerkedés a tenisszel, az Iskolás Sportklub teniszpályája (kedvezőtlen időjárás esetén a mellette lévő tornateremben);

18.30 – Kosárlabdajáték, az Iskolás Sportklub tornaterme;

20 – Karate, az Iskolás Sportklub tornaterme.

Június 6., szerda

7.30–8 – Reggeli torna, művelődési ház előtti parkoló;

17–18.30 – Talajtorna-elemekkel való ismerkedés, az Iskolás Sportklub tornaterme;

18.30–21 – Próbáld ki magad a floorball-ban, művelődési ház előtti parkoló.

Június 7., csütörtök

7.30–8 – Reggeli torna, művelődési ház előtti parkoló;

17 – Aikidó, Testvériség sugárút 2. szám (Maros Hotel épülete);

18 – Ismertető edzés – kézilabda, Basilides Tibor Sportcsarnok;

19.30 – Ügyességi próba – labdarúgás, futballpálya.

Június 8., péntek

7.30–8 – Reggeli torna, művelődési ház előtti parkoló;

16.30–18 – Ügyességi torna, Salamon Ernő Gimnázium sportterme;

18 – Box edzés, Fitpoint;

18 – Aerobik-maraton, Basilides Tibor Sportcsarnok;

19–21 – Utcai hoki, művelődési ház előtti parkoló.

Június 9., szombat

10 – Családi tájékozódási verseny, Csiky-kert;

10 – Kalandpark gyerekeknek, Csiky-kert;

10 – Íjazás, lándzsa- és csatakeresztdobás, Csiky-kert;

12 – Szabadidős játékok, Csiky-kert;

15 – Kihirdetik Gyergyószentmiklós legsportosabb csapatát, Csiky-kert.

Június 10., vasárnap

9 – Biciklis túra a Súgó-barlanghoz és ingyenes barlanglátogatás a résztvevőknek – gyülekező a művelődési ház előtt;

10 – Cross Kápolna terepfutóverseny (regisztráció 8.30–9.30), indulás a Csiky-kertből.