Ismét halasztottak egy fordulót a 3. Ligában

Húsvét harmadnapján pótolják be az udvarhelyiek a Focșani elleni meccset. Archív • Fotó: Haáz Sándor

Az SZFC legközelebb jövő szerdán a Szászhermányi FC vendégeként játszik, akkor pótolják be a 16. forduló mérkőzéseit – a bajnoki rajtkor ugyancsak a rossz időjárás miatt halasztották el.

A halasztás jól jött a Székelyudvarhelyi FC-nek, a csapat vezetőedzője, Mészáros Alpár elmondása szerint nyolc játékosa is egészségügyi problémával küzd, így remélhetőleg a következő mérkőzésig kiheverik a hűlést.

A csíkiak már nem is kell fogadják a Metalosportot. Archív • Fotó: Veres Nándor

„Sajnos, ez a döntés nem kedvez nekünk, hisz a románvásári meccs után a csapat nagyon jó hangulatban volt, és úgy szerettük volna, hogy játsszunk a hétvégén is, de az időjárással nem tudunk harcolni. Ugyanakkor a pályára is kell vigyáznunk, és ilyen szempontból azt kell mondjam, jó, hogy nem lesz mérkőzésünk a hétvégén. Az edzéseket sem volt könnyű megoldani, hisz a műfüves pálya is havas volt, és a sátorban kellett edzeni, de ennek ellenére a munkát elvégeztük, minden rendben volt.

Jakab Róbertet hétfőn megműtötték, így ő 5–6 hónapig nem áll a csapat rendelkezésére, de rajta kívül mindenki játékra kész.

Próbaérettségi miatt a héten a fiatalokat is nélkülöztük, de nagyon fontos az, hogy az iskolában is jól teljesítsenek!” – közölte Bálint László György, az FK Csíkszereda vezetőedzője.

A csíki klub közleményéből ugyanakkor azt is megtudtuk, hogy a Metalosport elleni meccset nem is kell bepótolják, mert a galaciakat a Román Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottsága kizárja a bajnokságból. Indokként a klub felhalmozott adósságait nevezték meg.

A Kézdivásárhelyi KSE is hazai meccsre készült. Ellenfele a Sporting Liești lett volna szombaton. Legközelebb a háromszékiek március 28-án játszanak, a 16. fordulóból elhalasztott meccsen a Románvásári VSK vendégei lesznek.

Labdarúgó 3. Liga, 1-es csoport, 16. forduló:

március 28-án, szerdán 15 órától

Galaci Metalosport–Galaci Suporter Club Oțelul

Szászhermányi FC–Székelyudvarhelyi FC

Bákói Aerostar–CSM Focșani

Sporting Liești–Sănătatea Darabani

Barcarozsnyói Olimpic Cetate–CSM Pașcani

Románvásári VSK–Kézdivásárhelyi KSE

FK Csíkszereda–Avântul Valea Mărului 3–0 (játék nélkül)

a Bucovina Rădăuți szabadnapos lesz.

Román labdarúgó 3. Liga (2017–2018-as szezon)