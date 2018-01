Ismét döntetlent ért el a Sepsi OSK

Lejátszotta második barátságos mérkőzését is Antalyában a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK. Kedden egy, a lengyel élvonalban szereplő együttessel küzdött meg Eugen Neagoe legénysége.

Új játékos is pályára lépett a piros-fehéreknél • Fotó: Facebook/Sepsi OSK

A Korona Kielcével csapott össze kedden délután a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK a törökországi edzőtáborban. A háromszéki labdarúgó együttes ellenfele jelenleg a hetedik helyen áll a lengyel élvonalban (Ekstraklasa): 31 ponttal rendelkezik, és 7 pont a lemaradása a listavezető Legia Warszawa csapatával szemben.

Jobban kezdett a Sepsi OSK, Kuku már a 4. percben nagy helyzetbe került, de nem sikerült értékesítenie. Nem sokkal később újból a nigériai szerezhette volna meg a vezetést, azonban ismét hibázott, mint ahogy Fülöp is a 12. percben.

A Korona Kielce Twitter-oldalának beszámolója alapján az első félidő további részében is inkább a háromszékiek voltak veszélyesek.

A második félidő elején átvette az irányítást a Korona, néhány lehetősége is volt, de még a 78. percben kiharcolt büntetőt sem tudta értékesíteni középpályásuk, Jacek Kiełb.

Ennek ellenére a szerencse a lengyeleknek is kedvezett, hiszen az utolsó percekben a háromszékiek többször is megszerezhették volna a győztes találatot, viszont a Kielce játékosai még a gólvonalukról is menteni tudtak.