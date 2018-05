Ismét az FK Csíkszereda adja a székely válogatott gerincét

A tavalyi Eb-bronzérmes székely csapat számos tagja utazik az idei vébére is. Archív • Fotó: CONIFA

Székelyföld a 3-as csoportban május 31-én Tuvalu ellen kezd, majd június 2-án Matabelelanddal, június 3-án pedig Padániával mérkőzik meg.

Az elmúlt hónapokban folyamatosan egyeztettünk a játékosokkal, és szerintem az eddigi legerősebb keretet sikerült összeállítanunk. Természetesen még sok minden függ attól, hogy miként zárulnak a bajnokságok, több játékosnak lesz május végén és június elején hivatalos mérkőzése, így ők ezek után csatlakoznak a kerethez

– mondta Wenczel Kristóf. Székelyföld válogatottjának elnökétől megtudtuk, hogy a Matabeleland elleni csoportmeccs előtt szurkolói vonulást is szerveznek.

„Ami a többi csapatot illeti, mindenki komolyan készül, hiszen például a Japánban élő koreaiak csapatának edző-játékosa az a Yong Hak An lesz, aki megfordult a 2010-es dél-afrikai világbajnokságon is. Padánia keretébe pedig bekerült a minden futballszurkoló számára ismert Marius Stankevicius, a 65-szörös litván válogatott a Sampdoriában, a Sevillában, a Valenciában és a Lazióban is játszott. A világmédia is nagyon érdeklődik az esemény iránt, eddig közel kétszáz újságíró akkreditált” – tette hozzá a CONIFA alelnöke.

Tucatnyi csíki játékos

A kihirdetett, harmincfős bővített keretben tizenkét FK Csíkszereda-játékos található, a 3. Ligában újonc Kézdivásárhelyi KSE-től négy, a Székelyudvarhelyi FC-től három, a Sepsi OSK-tól két, az FC Botoșani-tól egy, Magyarországról négy, az FK Székelyudvarhely futsalcsapatból és a Székelykeresztúri Egyesüléstől két-két labdarúgó került fel a listára.

A keretben az észak-ciprusi Európa-bajnokságon bronzérmet szerzett húszfős csapat tizenhat tagja található meg.

Továbbá lehetnek régi visszatérők, illetve első válogatottságukat ünneplők is, hiszen tízen eddig még nem öltötték magukra a székely válogatott mezét.