Erste Ligában akar szerepelni a Progym

Goga Attila, Kopacz Zoltán és Nagy Csaba is bizakodó az Erste Ligában való indulás szempontjából • Fotó: Gergely Imre

A Progym tovább szeretne erősödni, de ennek alapfeltétele, hogy a csapat az Erste Ligában játsszon – jelentette ki Kopacz Zoltán. Erre a két játékos is ráerősített. Nagy Csaba szerint az a tény, hogy ő és Goga Attila hazaigazoltak, más játékosok számára is jelzés lehet:

Goga Attila hozzátette, számos fiatal, fejlődőképes játékosa van most is a Progymnak, de a jelenlegi körülmények közt a romániai bajnokságban nem lehetséges az előrelépésük. Hiába edzenek naponta kétszer vagy háromszor, a meccshiány akkor is érződik.

A román bajnokság programja sem jó, több hét is eltelik két mérkőzés között, és mire meccsritmusba lendülnének, már lehet, hogy késő, és vereséget eredményez.

Csak a romániai bajnokságban szerepelve azt sem tudja kihozni magából a csapat, a játékosok, amire igazán képesek, nemhogy fejlődjenek – derült ki az elhangzottakból. Ilyen meccsszámmal csak ennyit lehet elérni, amennyit a Progym elért az elmúlt években – tette hozzá Goga.

Ő és Nagy Csaba is leszögezte: bajnoki címet, kupát szeretnének nyerni a piros-fehér mezben, ezért tértek haza, ezért szeretnék a fejlődést látni a csapatnál.

Nem csak játékosok kellenek

Habár ez a cél, de még korai lenne kijelenteni, hogy a 2018–2019-es szezonban biztosan az Erste Ligában játszanak a piros-fehérek – szögezte le Kopacz Zoltán. Számos feltételnek kell még teljesülnie. A pénteki találkozón már látható lesz, hogy miként fogadják Budapesten a csatlakozási szándékot.