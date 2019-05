Ismét autóverseny helyszíne lesz Gyergyószentmiklós

Idén már két napig zajlik a száguldás. Archív • Fotó: Gergely Imre

Ritner Béla, a Román Autósport-szövetség illetékese szerint mintegy harminc résztvevőre számítanak az egész országból, de helyi pilótáknak is szurkolhatnak a nézők, Elekes Róbert és Munteanu Alex személyében. Kiemelte, a város központja olyan adottságokkal rendelkezik, amely kevés helyen létezik, és kiváló az ilyen versenyekhez.

Több bemutató jellegű, amatőr verseny után 2018-ban hivatalos bajnoki futamot rendezett Gyergyószentmiklós. Közönségsiker volt, a csaknem egész nap zuhogó eső ellenére is százak követték az autók száguldását.

A főtéri park körül jelölik ki a pályát, de a Kossuth Lajos utca felső pár száz méteres szakasza is versenyhelyszín lesz, akárcsak tavaly.

A helyi szervező ezúttal is a Hexan Motorsport Klub. Ennek elnöke, Laczkó Levente felhívta a figyelmet, hogy minden olyan elővigyázatossági intézkedést megtesznek majd, ami a nézők és versenyzők biztonságát garantálja, de ezek csak akkor lehetnek hatásosak, ha az emberek betartják azokat a szabályokat, amelyek ilyen versenyeken kötelezően szükségesek, és megfogadják a rendezők utasításait, tiltásait.

Délutánra zárják le az utakat

Gyergyószentmiklósi sajátosság, hogy szombatonként van a piacnap, ekkor van a legnagyobb forgalom az utakon, és ilyenkor a legtöbb a vásárló az üzletekben is. Ezt figyelembe véve délelőtt szabadon lehet majd közlekedni, és elérhetők lesznek a főtéri boltok is. Délután egytől fogják korlátozni az autós közlekedést, illetve egyes szakaszokon a gyalogos közlekedést is.

A futam várhatóan este kilenc óráig tart. Vasárnap ugyanígy délután egytől indul a verseny, ekkor a délelőtti istentiszteletek nyugalma érdekében.