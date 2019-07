Irány a nagy ismeretlenbe – bemutatták az FK Csíkszereda másodosztályú alakulatának új igazolásait

Új sportszergyártó, a magyarországi 2Rule öltözteti a székely csapatot • Fotó: Gábos Albin

„Rossz szokásomhoz híven most is őszintén válaszolok. Az igazság az, nem tudjuk, hogy milyen mezőnybe kerültünk. Egy éven keresztül másodosztályú meccseket néztem, viszont rövid idő alatt annyit változott a mezőny, olyannyira erősödtek a csapatok és

Az FK Csíkszereda hétfőtől árusítja bérleteit, naponta 15–17 óra között kiválthatók a klub székhelyén. A teljes értékű éves bérletek ára 170 lej, ám – a klubhűséget szem előtt tartva – akik tavaly is váltottak bérletet, azoknak a régi áron, tehát 70 lejét biztosítják a másodosztályú bérleteket. Idéntől nem lesz gyerek- és nyugdíjas jegy. Egy felnőtt jegy a fedett lelátóra 12 lejbe kerül, a régi lelátóra pedig 5 lejbe. Idéntől online is lehet jegyet váltani , a megmaradt jegyeket a meccsek előtt egy órával lehet beszerezni a már megszokott helyen (Erőss Zsolt Aréna).

A sajtóeseményen Suciu Valentin vezetőedző kijelentette: tényleg a hiányos posztjaikra fókuszáltak. „Az biztos, hogy az új idény nagyon nehéz lesz, hiszen rengeteg a meccs, így nem lehet lazítani. De hát ezt akartuk. Személy szerint első szeretnék lenni az idény végén, de egy új csapatnak ez rendkívül nehéz. Abban azonban reménykedem, hogy felnövünk a másodosztály színvonalára, a ritmus mindenképp sokkal gyorsabb lesz, mint a harmadosztályban volt. Épp a kollégákkal beszéltem minap, akik szerint az elmúlt 15 esztendő legkeményebb bajnokságára készülünk, ez abból is kitűnik, hogy a tévétársaságoknak is érdekesebbnek tűnnek egyes meccsek, mint az elsőosztálybeli találkozók” – nyilatkozta az FK trénere.

További újságírói kérdés, ám ezúttal az edzőnek: a játékosok fel vannak készülve arra, hogy idegenben a legtöbb lelátón ellenséges szurkolói közegben kell játszaniuk?

A 19 csapatból legalább 15 stadionjában fognak olyant hallani magyar csapatként, ami nem fog jót tenni a sportnak, ám ahogy belépünk a pályára, onnantól ezeket nem szabad hallani; sokszor amúgy a nagy lelátói hangoskodásban azt sem hallják a játékosaim, amit én mondok nekik.

Az FK Csíkszereda új szerzeményei



Damir Ljuljanovic – montenegrói kapus, 27 éves. Legutóbbi klubja az OFK Titograd. Először légiós, eddig csak hazája bajnokságában védett, kupagyőztes a Mladoszt Podgoricával (17/18), Tagja a montenegrói válogatott Eb-selejtezős keretének, harmadik számú kapus, még nem mutatkozott be a felnőtteknél, kétszeres U19-es válogatott. 1+2 évre írt alá.



Raul Palmeș – román hátvéd (középen és jobb oldalon is bevethető), 22 éves, Nagyszebenben született. A Budapest Honvédtől érkezett 1 évre, kölcsönben. Magyar bajnok a kispestiekkel, de csak két bajnokin kapott lehetőséget. Játszott még a Kazincbarcikai SC-nél (NB II, 33 meccs/3 gól 18/19-ben).



Csonka Bonifác – magyar középhátvéd, 22 éves, Budapest. A Puskás Akadémia tartalékcsapatából igazolt át, visszatérő, legutóbb az NB II-es Csákvárnál rúgta a bőrt (21 meccs 18/19-ben). Szerepelt az U19/18-as magyar válogatottban. 2 évre írt alá.



Fodor Ákos – magyar balhátvéd, 21 éves, Szekszárd. Múlt szezonban a Dorogi FC-nél focizott, szintén másodosztály (13 meccs, n18/19-ben). 1+2 évre írt alá.



Takács Martin – magyar középpályás, 20 éves, Pécs. A MOL Vidi II-nél (NB III) a legutóbbi szezonban 21 meccsen játszott. A Pécsi MFC, a Győri ETO és a Ferencváros utánpótláscsapataiban nevelkedett, ő is játszott a korosztályos magyar válogatottakban. 1+1 évre írt alá.



Erdei Carlo – erdélyi (szatmári) magyar támadó középpályás, 23 éves. Múlt szezonban a Balmazújváros játékosa volt, 24 meccs/1 gól, 2 gólpassz az NB II-ben. Sokoldalú játékosnak tűnik, több poszton is kipróbálták az edzői. Van tapasztalata a román másodosztályban, a Szatmárnémeti Olimpiával és a Kolozsvári U-val. Kipróbálta magát a Premier League ifibajnokságában, a Wolwerhampton Wanderers U23-nál. 1+1 évre írt alá.



Kálmán Szilárd – erdélyi (székelyudvarhelyi) magyar középpályás, 21 éves. A Pécsi MFC-től érkezett, 18/19-ben – 28 meccs/6 gól az NB III-ban. 1+1 évre írt alá.



Raúl Juliá Olivares – spanyol középcsatár, 23 éves, Valencia. Legutóbbi klubja a CF San Rafael, Ibizán kergette a labdát a spanyol negyedosztályban. Játszott a spanyol harmadosztályú CD Castellónnál, ami még kiemelhető: Elche U19, Valencia U19. 1+1 évre írt alá.



Romaric Logon – angol középcsatár, 27 éves. A Székelyudvarhelyi FC-től igazolták, korábban Németországban, Angliában, Svédországban és Máltán is futballozott, alsóbb ligákban. 1+1 évre írt alá. A felkészülés során megsérült, a héten műtötték meg.