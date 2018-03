Magyar válogatottba küldenék a játékosokat, mégis a román szövetség kopogtat

Hat éve kezdte el működését a Székelyföld Labdarúgó Akadémia (SZLA), ahonnan több játékos is bemutatkozott már a különböző korosztályos válogatottakban. A felnőtt csapat, a román labdarúgó 3. Ligában szereplő FK Csíkszereda célja pedig a feljutás a második vonalba. A tavaszi rajt előtt Szondy Zoltánnal, az FK Csíkszereda és az SZLA elnökével beszélgettünk.

Havas edzést tart az FK Csíkszereda. A hétvégén még nem lesz tétmeccs. Archív • Fotó: Gecse Noémi

– Az akadémiánál zajló szakmai munka már kezdte meghozni eredményeit, az FK Csíkszereda több játékosát behívták a magyar, illetve a román korosztályos válogatottakba. Ki és hogyan dönti el, hogy egy játékos melyik válogatottba megy?

– Jól eső érzés, hogy tehetséges játékospalántáink pályafutását jó irányba tudjuk terelni, és szerepelnek a válogatottakban. Számunkra a magyar válogatott a fontosabb, a román válogatottba csak azok mennek, akiket nem hívnak meg a magyarba. El kell mondjam, hogy az elmúlt hetekben meglátogatott minket a Román Labdarúgó-szövetség (FRF) vezetősége, élén Răzvan Burleanu elnökkel, Mihai Stoichiță és Nicolae Geolgău szakmai igazgatókkal, akik azért jöttek, hogy megköszönjék a román válogatottakba adott játékosokat, illetve a labdarúgók kitűnő felkészítését.

Ők mondták, hogy az első három labdarúgás-utánpótlásképző központok között vagyunk Romániában.

Számomra azonban sajnálatos, hogy a Magyar Labdarúgó-szövetséggel (MLSZ) korántsem ilyen jó a kapcsolat. Érthető, hogy azokat a gyerekeket, akiket nem hívnak be a magyar válogatottba, elengedjük a románba. Sajnálom, hogy az FK Csíkszeredát nem veszi komolyan az MLSZ, pedig lobbiszinten mindent megtettük. Nem a mi térfelünkön van a labda. A román szövetség vezérkara azt ígérte, hogy egyik volt játékosunkat idén be fogják hívni a román felnőtt válogatottba! Nevet most nem mondok...