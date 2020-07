Indul az Euroligában a Sepsi-SIC

Szerencsét próbálnak az Euroligában • Fotó: Gábos Albin

A négyszeres bajnok és ötszörös kupagyőztes Sepsi-SIC női kosárlabdacsapata eddig csak az Európa Kupában volt érdekelt, ahol azonban több emlékezetes párharcot is megvívtak nagynevű ellenfelekkel. Rusz István ügyvezető igazgató szerint azonban elérkezett az ideje annak, hogy szintet lépjenek, és összemérjék erejüket a kontinens legjobbjaival.

A klubvezető arról is beszámolt, hogy az Euroliga küzdelmei két nyolcas csoportban fognak zajlani, és ahhoz, hogy kivívják a csoportkörben való részvétel jogát, valószínűleg előbb egy selejtezőt is kell játszaniuk. Ez majd később fog kiderülni, amikor lezárul a nevezési határidő. A nemzetközi szövetség az esetleges selejtezők időpontját szeptember 23-ra, illetve a visszavágókat szeptember 30-ra időzítette, de létezik egy másik forgatókönyv is, amely a koronavírus-járvány alakulását figyelembe véve ezt kitolja egy későbbi dátumra.

Mindettől függetlenül a zöld-fehérek nem bíznak semmit a véletlenre, máris gondoskodtak arról, hogy a játékoskeretet véglegesítve, minden eshetőségre felkészüljenek. Amint arról korábban beszámoltunk, a tavalyi csapatból nyolc játékossal szerződést hosszabbítottak, a távozókat pedig új igazolásokkal pótolják.

Rusz István tájékoztatása szerint öt újonnan érkező kosárlabdázóval erősítik meg a keretet, amely a tervek szerint augusztus 31-én kezdi meg a felkészülést az új idényre, majd szeptember 17–19-én részt vesznek a hagyományos szekszárdi Sió Kupán, és ha a versenynaptár engedi, megszervezik a Sepsi Kupát is Sepsiszentgyörgyön.

Az új igazolások között találjuk Kelemen Kincsőt, aki ötéves amerikai tanulmányai után tér haza szülővárosába.

A most 24 éves kosárlabdázó ez idő alatt egy évig a Colorado State University, majd négy évig a kaliforniai East Bay Pioneers egyetemi csapatban szerepelt, ez utóbbival 119 mérkőzésen lépett pályára. A tehetséges szentgyörgyi sportoló 2014-ben tagja volt a kupagyőzelemig jutó Sepsi–SIC-nek, és állandó tagja volt a korosztályos válogatottaknak.