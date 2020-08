Indiai együttes irányítását veszi át László Csaba

Korábbi felvétel • Fotó: Barabás Ákos

A székelyföldi szakvezető érkezését vasárnap jelentette be az indiai élvonalban (Szuperliga) szereplő klub, amelyet mindössze hat évvel ezelőtt alapítottak. Ez idő alatt a Csennai városában székelő Chennaiyin FC kétszer nyerte meg az indiai bajnokságot (2015-ben és 2018-ban), az előző szezonban pedig ezüstérmes volt.

A Chennaiyin FC keretét legnagyobbrészt indiai játékosok alkotják, de jelenleg egy román labdarúgó is található a gárdánál, mégpedig a Dinamóval 2007-ben bajnok Lucian Goian, aki ráadásul a csapatkapitányi karszalagot viseli.

László Csaba legutóbb, az előző bajnoki idény első részében a Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK-t irányította, amellyel tavaly novemberben közös megegyezéssel szerződést bontott, azóta pedig nem volt csapata. Ezt megelőzően klubszinten a magyar élvonalban a Ferencvárost és az MTK-t is vezette, külföldön pedig a skót Hearts és Dundee United, a belga Charleroi és a felvidéki Dunaszerdahely trénere volt.

Az 56 éves székelyudvarhelyi származású vezetőedző korábban a magyar válogatott másodedzőjeként is tevékenykedett, továbbá Litvánia és az afrikai kontinensen Uganda szövetségi kapitánya volt, most pedig Ázsiában is kipróbálja magát.