Ilyés Róbert: „egy lépcsőfok választ el attól, hogy történelmet írjunk”

A mérkőzés után tíz órával, csütörtökön reggel a Sepsi OSK másodedzője, Ilyés Róbert már a délelőtti edzésre készült. „Nagy győzelmet arattunk, bevallom, nehezen tudtam aludni az éjszaka, nagy volt a feszültség, majd az eufória. Egyáltalán nem volt könnyű a pálya széléről, de bíztam a fiúkban, tudtam, hogy a csapatnak jó a lelkiállapota, jó a játékosok önbizalma. A játék képe alapján éreztem, hogy meg fogjuk nyerni a mérkőzést.

Szünetben nem is nagyon kellett lelket öltsek a fiúkba, éreztem, hogy hatalmas bennük a győzelmi vágy, mindenki túl akarta szárnyalni önmagát, mindenki nagyon akart, és az együttes igazi csapatként működött.

Egy lépcsőfok választ el attól, hogy történelmet írjunk, bejussunk a kupadöntőbe. Csúcsformában van a csapat, és most azon kell dolgoznunk, hogy ezt a formát a visszavágóra is meg tudjuk tartani, a mostani játékunkat Jászvásáron is meg tudjuk ismételni” – mondta el Ilyés.

A szakembertől megtudtuk, hogy az utóbbi két találkozón, a Dinamo elleni idegenbeli bajnokin, illetve a Poli elleni kupadöntőben is 0–1-ről fordítva, főleg a második félidőben mutatott játékának köszönhetően kerekedett ellenfele fölé a Sepsi OSK: ez többek között a kiváló erőnlétnek is köszönhető.

A koronavírus-járvány miatti kényszerszünet alatt a csapat minden tagja lelkiismeretesen dolgozott otthon, ezt az erőnléti edzőnk és a stáb rendszeresen követte. A fiúk lelkiismeretes és következetes munkájával magyarázható a csapat jó erőnléte. Sok mérkőzés van még hátra a bajnokságból, bekövetkezhet a fáradtság, és mivel nem rendelkezünk egy nagyon bő kerettel, most arra kell vigyáznunk, hogy ne legyenek sérültjeink, a játékosok erőnlétét és jó formáját tudjuk megtartani a szezon végéig” – hangsúlyozta a csíkszeredai születésű Ilyés.

Labdarúgó Román Kupa, elődöntő, odavágó:

Sepsiszentgyörgyi Sepsi OSK–Jászvásári Politehnica 5–1 (1–1)

Gólszerzők: Achahbar (25., 75.), Fülöp L. (52.), Carnat (79.), Karanovic (87.), ill. A. Cristea (5., büntetőből)