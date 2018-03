Idei első hazai tétmeccsére készül az FK Csíkszereda

Egy évvel ezelőtt is március közepén csapott össze a csíkszeredai és a románvásári együttes: 3–3 lett a meccs végeredménye. Archív • Fotó: Gecse Noémi

Kényelmetlen, komoly játékerőt képviselő, harcos csapat a Románvásári VSK, amely a bajnokság őszi idényében három góllal verte hazai környezetben a másodosztályba készülő FK Csíkszeredát.

De a galaciak is pont nélkül távoztak a moldvai városból, amelynek csapata a második helyen áll, és jobb gólkülönbségének köszönhetően előzi meg a harmadik csíkiakat. Most jött el a visszavágás, és a helycsere ideje, az FK-nál mindenki erre készül.

Komoly vizsga lesz

,,Nekünk egy nagyon komoly vizsga lesz, de szerintem a csapat nagyon jól készült ezen a héten, és a kézdivásárhelyi mérkőzés első félidejében mutatott kissé gyengébb játék után most jobb teljesítményt nyújt majd. Mindenki tudja, hogy nagyon kemény ellenfél lesz a románvásári csapat, amely tőlünk és a galaciaktól is pontokat szerzett ősszel, illetve az Aerostar ellen is döntetlent játszott, de bízunk benne, hogy megszerezzük a három pontot” – értékelt kérdésünkre Bálint László György.

Az FK Csíkszereda vezetőedzőjétől azt is megtudtuk, hogy Soufiane Jebari felgyógyult a korábbi sérüléséből, de a csapat rendelkezésére áll Kilyén Szabolcs, illetve az eltiltása lejártával Ilyés Róbert is.

Nem ilyen jó Jakab Róbert helyzete, akinek a térde műtétre szorul, és a bajnokság hátralévő részében már nem tud játszani. Slobodan Lalic ugyanakkor továbbra sem kapott játékjogot, ezért nem léphet pályára szombaton sem a hazai csapatban.