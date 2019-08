Huszonkét csapat kosárlabdázott

Csoportkép a résztvevőkkel • Fotó: Antal Szabolcs

Az idei tornán összesen 22 csapat vett részt, ez közel 90 résztvevőt jelent. „A benevezett csapatokat négy csoportba osztottuk. Az U15-ös fiú-, illetve az U14-es lánycsoportba három-három csapat jelentkezett, és ezekben a csoportokban mindenki játszott mindenkivel – tudtuk meg Antal Szabolcs főszervezőtől.

Mint ismertette, a felnőtt férfi kategóriába tíz csapat nevezett be, a lányoknál pedig hat együttes. Ezekben a csoportokban a tavalyi kiíráshoz hasonlóan kieséses rendszerben zajlott a torna, de volt vigaszág, így a kiesettek is kaptak egy második esélyt a továbbjutásra.

A mérkőzések mellett voltak ügyességi vetélkedők is,

a Two Ball elnevezésű játék nyertesei Czompók Bence (Göröcs Tas Fanok) és Szilágyi Nagy Zétény (Sápsi) voltak, míg a hármasdobó verseny győztese Fülöp Bence (Batmanék) volt. A felnőtt férfi kategóriában a mérkőzéseket játékvezetők felügyelték, ezzel is emelve a verseny színvonalát. A dobogós helyezést elért települések csapatai mellett Szováta is képviselve volt a csíkszeredai 3x3-as kosárlabdatornán.

U14, lányok: 1. Leánykagyermekek (Csíkszereda), 2. Kosaras hármas (Csíkszereda), 3. Bombanégyes (Csíkszereda).

U15, fiúk: 1. Göröcs Tas Fanok (Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely), 2. Big Three (Csíkszereda), 3. Tajak és csapat (Csíkszereda).

Felnőtt korosztály, nők: 1. Fa alakulat (Székelyudvarhely), 2. Sepsi-Csík (Csíkszereda és Sepsiszentgyörgy), 3. White Bulls (Csíkszereda).

Felnőtt korosztály, férfiak: 1. Dánfalvi medvehajcsárok (Csíkdánfalva), 2. Random (Csíkszereda), 3. Batmanék (Csíkszereda).