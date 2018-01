Hozta a kötelezőt a Progym

Vasárnap ismét megmérkőznek egymással, a forgatókönyv hasonló lesz. Archív • Fotó: Lukács Zsolt

Nikita Bucsenko kezdte el a gólgyártást, és ő is fejezte be. Összesen 25-ször találtak be a gyergyóiak a fővárosiak kapujába. A Sportul Studențesc házigazdaként lépett pályára a gyergyói műjégpályán, és a bukarestiek mindössze két gólt lőttek.

A Progymnál pályára lépett Nagy Csaba is, akinek játékjogát december végén sikerült megszerezni a Brassói Coronától.

Egyébként a piros-fehéreknél mindenki lehetőséget kapott a meccs folyamán, kivéve az első számú kapust, Szakács Szabolcsot. Ezúttal Szabó László védte a gyergyóiak hálóját.

Vasárnap 11.30-kor ismét összecsap a két együttes Gyergyószentmiklóson.

Román jégkorongbajnokság, alapszakasz, szombati meccs:

Bukaresti Sportul Studențesc–Gyergyószentmiklósi Progym 2–25 (0–8, 1–8, 1–9),

gólszerzők: Leonard Pașcaru (34.), Marian Ghiță (44.), illetve Nikita Bucsneko (2., 16., 60.), Benedek Roland (4.), Daradics Csaba (4., 60., 60.), Vacláv Novak (5., 26., 56.), Danyil Kaskov (8., 23.), Sára Tibor (16.), Darabont-Elekes Hunor (17.), Csergő Hunor (21., 35.), Vitalij Kiricsenko (24., 30., 49., 56.), Barabás László Sándor (33.), Dimitrij Nimenko (35., 43.), Bogdan Neagos (54.), Juraj Durkech (58.).

Kapura lövések: 13–81.

Kiállítások: 10 és 2 perc.

Ranglista:

1. Csíkszeredai Sportklub 68 pont (26 meccs)

2. Gyergyószentmiklósi Progym 42 (23)

3. Brassói Corona 35 (18)

4. Galaci Dunărea 32 (23)

5. Bukaresti Steaua 24 (23)

6. Sportul Studențesc 0 (21)