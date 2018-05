Hosszú várakozás után aranyérmet szerzett a marosvásárhelyi harcművész

Apostolache Kiss Andrea és edzője, Horváth Attila a verseny végén • Fotó: Mureșul Sportklub

Az orosz fővárosban először a pusztakezes gyakorlatban vett részt a marosvásárhelyi sportoló, aki ezen a próbán a negyedik helyen végzett. A szervezők összetettek két különböző stílust, viszont ha külön értékelték volna a versenyzőket, akkor az esélyek teljesen mások – tudtuk meg Horváth Attilától, Apostolache Kiss Andrea edzőjétől.

Ezután a rövidfegyveres versenypróbában az egyenes karddal már legyőzhetetlen volt a Mureșul sportolója, aki ezzel megszerezte az aranyérmet.

Elégedettek vagyunk, mert ez utóbbival már megvolt az Európa-bajnoki cím. Lehetett volna több érem is, mert ha az első próbánál nem így sorolják be a versenyzőket, hanem külön hagyják a stílusokat, akkor valószínű, ott is aranyat szereztünk volna

– mutatott rá Horváth Attila, aki megjegyezte, hogy már néhány éve megcélozták az Európa-bajnoki címet, de mindig valamilyen okból kifolyólag ez nem jött össze, mert másodikok vagy harmadikok lettek.

A marosvásárhelyi mesteredző kijelentette, neki és tanítványának elvárásai között mindig a győzelem szerepel, de ennek elérése nem csak tőlünk függ, mert bár mindent megtesznek a felkészülés során, a helyszínen, verseny közben nem minden úgy alakul, ahogyan eltervezték.