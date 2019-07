Hosszabbított a Szejke SK edzői stábja, kezdődik a felkészülés

Ugyanazon edzőpárossal folytatják • Fotó: Barabás Ákos

Sipossal 1+1 éves megállapodást kötött a klub, a kapusedző pedig újabb egyéves szerződést írt alá.

„Mindkettőjükre nagyon fontos szerep vár a Székelyföldi Kézilabda Akadémia edzői stábjában is: Sipos Lóránt a teljes Akadémia szakmai koordinátora, ugyanakkor ifiedzőként is szerepet fog vállalni egy korosztálynál. Kocs Levente – akárcsak a tavaly – a Szejke SK mellett minden ifjúsági korosztály kapusedzőjeként is dolgozik majd az új idényben” – áll a Székelyföldi Kézilabda Akadémia Facebook-oldalán megjelent közleményben.

A másodosztályos Szejke SK hétfőn délután kezdi el a felkészülést az új idényre, a klubvezetés a Bölények Ligájába való feljutást nevezte meg célkitűzésként.