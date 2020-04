Hokiszabály-magyarázó (2.) – a buli

Minden hétfőn este a jégkorong alapszabályait bemutató rövid videókat oszt meg közösségi oldalán Gebei Péter, az Erste Liga játékvezetőinek főnöke, és ezeket a Székelyhonon is meg lehet nézni.

A játékvezető vagy a vonalbíró a felállt két játékos botja közé dobja be a korongot • Fotó: Pinti Attila

• Videó: Magyar Jégkorong Szövetség

Az elkövetkezendő tizenkét hétben, minden hétfőn este a jégkorong alapszabályait bemutató rövid videókat oszt meg közösségi oldalán Gebei Péter, az Erste Liga játékvezetőinek főnöke. Ezeket a Székelyhonon is meg lehet nézni.

lest követően, amikor a lesállás úgy alakul ki, hogy a támadó bevezeti a harmadba a korongot;

A bedobást a képzeletbeli vonalon kell elvégezni:

les esetén, amikor a korong egy átadást követően jut a támadóharmadba, hacsak nem a saját védekező harmadából passzolta vagy lőtte a korongot egy támadó játékos;

bármelyik csapat által elkövetett bármilyen szabálytalanságot követően a vonal legközelebbi pontján, ahol a játékmegszakítás történt, hacsak ezen szabályok kifejezetten másképpen nem rendelkeznek;

ha a mérkőzés bármilyen olyan okból szakad meg, amit a szabályok nem fednek le, a korongot a legközelebbi bedobóponton vagy a képzeletbeli vonalon kell bedobni, ahol utoljára megjátszották.

A bedobások elvégzése

A játékvezető vagy a vonalbíró a bedobáshoz felállt két játékos botja közé dobja be a korongot. Harmadkezdésekkor és gól után a játékvezető dobja be a korongot, de bármikor megkérheti erre maga helyett valamelyik vonalbíróját. Egyéb esetekben a vonalbíróé a bedobás. A játékosoknak egymással szemben, arccal a pálya ellenfél felőli vége felé kell elhelyezkedniük, körülbelül egy bot hossznyira egymástól, úgy, hogy a botjuk tolla a bedobópont fehér részén érintse a jeget. A játékosoknak öt másodpercük van felállni a bulihoz. Ha nem teszik ezt meg, de mindkét csapat a saját oldalán helyezkedik el, akkor bedobható a korong anélkül is, hogy elfoglalnák a felek a pozíciójukat.

Az előző részben a lesről volt szó.