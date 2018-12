Hokimeccsekkel zárták az évet a dánfalviak

Az esztendő utolsó napjaiban a Felcsíki Műjégpályán megrendezett, Csíkdánfalva-kupával díjazott tornán a helyi amatőr jégkorongozókból – sorshúzással – négy csapatot alakítottak ki.

Nem ragaszkodtak a lakcím szerinti elosztáshoz, hogy erőegyensúly legyen a csapatok között. Körbeverés történt, az utolsó mérkőzés végéig nem lehetett tudni sem az első, sem az utolsó helyezett kilétét.

A négy együttes – Kerekdombok, Dugás, Cserepgyárok és Kubik – kétszer húszperces mérkőzéseken mérte össze erejét.

A mérkőzések a fair play jegyében zajlottak, a résztvevők a vacsoránál egyetértettek abban, hogy az időpont megfelelt. „Jó lenne, ha a következő években is a két ünnep között lenne megszervezve, hiszen ilyenkor mindenki hazakerül, együtt tud játszani és ünnepelni a hokiközösség” – hangzott el a búcsúvacsorán.

Jégkorong, 13. Csíkdánfalva-kupa, eredmények:

Cserepgyárok–Kubik 2–0,

gólszerzők: Both Tamás és Süket Gábor.

Kerekdombok–Dugás 1–2,

gólszerzők: Süket Bálint, illetve Dobos János és Antal Lehel.

Cserepgyárok–Kerekdombok 3–5,

gólszerzők: Süket Gábor, Antal Zsombor, illetve Páll Ottó, Katona Lóránt, Süket Bálint és Both Arnold.

Kubik–Dugás 2–1,

gólszerzők: Szabó Dávid és Süket, illetve Both Ágoston (övé lett a torna legszebb gólja).

Dugás–Cserepgyárok 1–5,

gólszerzők: Dobos János, illetve Both Tamás, Both Péter és Süket Gábor.

Kerekdombok–Kubik 2–6,

gólszerzők: Páll Ottó és Süket Bálint, illetve Fülöp Zsolt, Abos Lóránt, Szabó Dávid és Gál Botond.

A torna végeredménye:

1. Cserepgyárok

2. Kubik

3. Kerekdombok

A fair play díjat a Dugás csapata kapta. Azonos pontszám esetén a gólkülönbség döntött.

Különdíjak

Gólkirály: Süket Gábor (Cserepgyárok) – 6 gól.

Legjobb csatár: Szabó Dávid (Kubik) – 3 gól, 4 gólpassz.

Legjobb hátvéd: Páll Levente (Dugás).

Legjobb kapus: Both Norbert László (Kerekdombok).

Legaktívabb játékos: Süket Bálint.

A bajnokcsapat alapembere díjat Both Péter, a torna legszebb gólját és egyben a legidősebb játékos oklevelét Both Ágoston kapta, a legfiatalabb játékos címet pedig Gál Márton Károly vehette át a díjkiosztó ünnepségen.

Mi a falutízes?



Székelyföldön a tízes településtörténeti és tájföldrajzi fogalom, a székely társadalomszervezés legkisebb egysége. A fertálynak is nevezett falurészt jelenti, amely a honfoglalás diktálta védelemre való berendezkedés és a természeti adottságok keretein belül alakult ki. „A faluközösség alapegységeként a tízesek számos feladatot láttak el, közmunkát szerveztek, határpásztort állítottak, részt vettek a tűzvédelemben, erdőt, mezőt birtokoltak, kovácsműhelyt, malmokat működtettek, igazságot szolgáltattak, temetkezési és rózsafüzér-társulásaik voltak. Egy-egy hagyományos település légi fényképein ma is jól követhetők ezek a hajdani önálló egységek, amelyek az idők folyamán összenőttek egymással, de elnevezésük őrzi a régi önállóságot” – olvasható Ambrus Tünde Székely falutízesek című kötetében.

Szabó Anita