Hiába focizott jól Peru, Dánia gyűjtötte be a pontokat

Poulsen (20-as mezben) gólja döntötte el a találkozót • Fotó: Agerpres/Xinhua/He Canling

Kiváló találkozót játszott a két együttes, főleg a peruiak voltak veszélyesebbek, Kasper Schmeichelnek már a 9. percben nagyot kellett védenie – amúgy édesapjával, Peter Schmeichellel

az első apa-fia kapuspáros, amely pályára lépett a világbajnokság történetében.

A technikás és lendületes dél-amerikaik ellenszerét nem találták a dánok, a Leicester City kapusának pedig továbbra is sok dolga akadt.

A játékrész végén aztán Poulsen szabálytalankodott Cuevával szemben, Bakary Gassama sípja néma maradt, ám pár másodperccel később fülesén keresztül rászóltak a gambiai játékvezetőre, hogy kétes eset volt.

A videobíró segítségével visszanézte a helyzetet, majd büntetőt ítélt, amit Cueva a felsőléc fölé vágott

– ez volt a második ezen a vébén, szombaton délben a franciáknak ítéltek a VAR segítségével büntetőt az ausztrálok ellen.

Térfélcsere után a dánok is kezdtek focizni, és az 59. percben sikeresen végig vitt ellentámadás végén Poulsen révén megszerezték a vezetést.

A peruiak még magasabb fokozatba kapcsoltak, de egyszerűen nem tudták legyőzni a nagyszerű formában védő Schmeichelt, és ha ő is verve volt, akkor kisegítették a társak, vagy centikkel kerülte el a kaput a labda.

Peru mindent megtett, de nem tudott egyenlíteni.

Labdarúgó-világbajnokság, C csoport, 1. forduló:

Peru–Dánia 0–1 (0–0)

Szaranszk, Mordovija Aréna. Vezette: Bakary Gassama (gambiai).

Gólszerző: Poulsen (59.).

Sárga lap: Tapia (38.), illetve Delaney (86.), Poulsen (90+3.).

Peru: Gallese – Advincula, A. Rodriguez, C. Ramos, Trauco – R. Tapia (Aquia 87.), Yotun – A. Carrillo, C. Cueva, E. Flores (Guerrero 62.) – Farfan (Ruidiaz 85.). Szövetségi kapitány: Ricardo Gareca.

Dánia: Schmeichel – Dalsgaard, Kjaer, Christensen (Jörgensen 81.), Stryger Larsen – Kvist (Schöne 36.), C. Eriksen, Delaney – Yurary, N. Jörgensen, Sisto (Braithwaite 67.). Szövetségi kapitány: Age Hareide.

A csoport másik mérkőzésén: Franciaország–Ausztrália 2–1

Labdarúgó-világbajnokság, 2018, Oroszország, C csoport